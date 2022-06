Calciomercato Roma, Tiago Pinto può esultare in vista dell’imminente sessione estiva. La corsa all’esubero include sei squadre, non solo la Serie A.

Sono giornate fondamentali in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Tiago Pinto è ancora una volta una delle figure più attive nel campionato italiano, con la Roma che si è già assicurata Nemanja Matic a costo zero dalla Premier League. Il fronte delle entrate è legato a stretto giro di posta con quello delle cessioni. In tal senso arrivano buone notizie per il general manager portoghese della Roma. La corsa all’esubero si arricchisce di pretendenti, almeno sei squadre si sono mosse per comprarlo in estate. Pinto ora può davvero sperare nell’asta al rialzo, continua la caccia al tesoretto in vista di luglio.

Il nodo da sciogliere per Tiago Pinto in uscita è legato ai diversi esuberi da piazzare. Il caso più delicato sembra essere ancora una volta quello legato ad Amadou Diawara, da tempo ai margini della rosa giallorossa. Il centrocampista guineano avrebbe dovuto lasciare Trigoria già a gennaio, poi non si trovo la quadra per l’addio. Tra i tanti con le valigie in mano c’è anche Carles Perez, l’ex Barcellona questa stagione ha collezionato 23 gettoni di presenza con 3 reti all’attivo. In particolare i tifosi giallorossi ricorderanno il pregevole gol messo a segno contro la Salernitana, fondamentale per la rimonta al fotofinish e i tre punti conquistati contro il club campano.

Calciomercato Roma, Pinto esulta: corsa a sei per l’esubero

Ora sembra sempre più probabile il suo addio, in queste ore il Corriere dello Sport ha posto nuovamente l’accento sulla questione. Secondo quanto rilanciato dal quotidiano sportivo infatti, sulle tracce di Carles Perez si stanno muovendo tantissime squadre. In Serie A c’è un tris di pretendenti composto da Torino, Sassuolo ed Udinese. Mentre dalla Liga ci sono stati sondaggi da due club, inoltre il Maiorca avrebbe rotto gli indugi presentando un’offerta al classe 1998. Ad esultare è Tiago Pinto che vede concretizzarsi la possibilità di una vera e propria asta al rialzo tra campionato spagnolo e Serie A. Nelle tre stagioni in maglia giallorossa finora lo spagnolo ha messo insieme 71 presenze con 8 reti all’attivo.