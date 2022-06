Calciomercato Roma, rilancio Pinto e ok definitivo

Calciomercato Roma, Pinto lancia la volata per chiudere: atteso solamente l’ok definitivo. C’è ottimismo per la buona riuscita dell’affare

L’ok definitivo è atteso a breve ormai. Pinto nella giornata di oggi ha fatto l’ultimo rilancio, quello che dovrebbe portare il colpo a Mourinho. Il general manager giallorosso ha ulteriormente alzato la posta in gioco per Celik, il terzino turco del Lilla che sarebbe ormai a un passo dal vestire il giallorosso. La volata, insomma, è lanciata. Manca, secondo Di Marzio, solamente l’ok definitivo da parte della società francese che ha capito da diverso tempo, ormai, che il giocatore non rimarrà in Francia.

Allora, facciamo un poco d’ordine: il Lille per il cartellino del giocatore ha chiesto 9 milioni di euro. La Roma a quella cifra non c’è mai arrivata. Ultima offerta presentata oggi sarebbe di 7 milioni di euro. Con due opzioni per il Lilla. Starebbe alla società d’Oltralpe decidere quale sarà la soluzione migliore.

Calciomercato Roma, le ultime per Celik

O una percentuale su quella che potrebbe essere una futura rivendita, o l’inserimento di alcuni bonus che potrebbero così avvicinare la cifra voluta dal Lilla per il giocatore. I contatti di oggi quindi sono stati proficui e hanno dato un’accelerata probabilmente decisiva a questa operazione che da diverso tempo tiene impegnato Pinto. Il nome di Celik infatti è girato non solo nello scorso gennaio ma anche la scorsa estate. Con qualche mese di ritardo i tasselli si stanno incastrando nel verso giusto. C’è voluto tempo, è evidente, ma ormai le cose sono fatte.

Celik potrebbe essere il secondo colpo ufficiale di questa sessione di mercato. Anche se, in settimana, è previsto anche un incontro con Frattesi. La giornata clou, per il centrocampista, è quella di mercoledì quando Pinto sarà a Milano per incontrare il Sassuolo.