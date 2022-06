Calciomercato Roma, Xavi copia Mourinho: doppio assalto

L’allenatore del Barcellona ha deciso di ripercorrere i passi del tecnico della Roma per quanto riguarda due colpi di calciomercato

José Mourinho è da sempre un grande modello di tecnico vincete, tra i migliori nella storia del calcio. La Conference League vinta alla Roma è solo uno dei tanti trofei portati a casa dal portoghese che dà scuola a tanti allenatori sparsi per il mondo. Il portoghese, infatti, è un personaggio di grande spessore, sia per quello che ha fatto in campo che per le sue dichiarazioni che fanno spesso il giro del mondo. Come dimenticare quel “Porque?” pronunciato a ripetizione dopo la sconfitta in un Clasico con il Barcellona. Vista la sua grande importanza nel calcio, è normale che molti altri nuovi tecnici cerchino di ripercorrere le sue tracce, soprattutto per quello visto in campo.

Le sue intuizioni, poi, sono spesso frutto del suo genio, quindi cercare di imitarle è sicuramente una cosa che può portare molti frutti. Su questa scia si è messo l’attuale allenatore del Barcellona, ovvero Xavi Hernandez, che proprio con José si è scontrato in diverse occasioni. Mente il tecnico allenava il Real Madrid, infatti, l’ex centrocampista creava magie con i piedi nella linea mediana proprio del Barça. I due hanno dato vita a duelli indimenticabili e spesso sono stati rivali in campo. Ora che lo spagnolo è passato dall’altra parte della linea del fallo laterale, sedendosi nell’area tecnica a dare indicazioni, ha deciso di mettere da parte le vecchie rivalità agonistiche e prendere spunto proprio dallo Special One.

Calciomercato Roma, Xavi come Mourinho: nel mirino Lopez e Neves

Secondo quanto riporta fichaes.net, l’allenatore del Barcellona ha messo nel mirino due giocatori che sono anche nella lista dei selezionati di Mou. L’intenzione di Xavi è quella di sostituire Busquets sia nel breve che nel lungo periodo. Il trentatreenne non ha ricambi di livello e quest’anno ha giocato quasi tutte le partite. Per farlo rifiatare, infatti, il tecnico blaugrana ha messo nel mirino Maxime Lopez e Ruben Neves. I due piacciono molto anche al tecnico della Roma che vorrebbe prenderli in questa finestra di calciomercato per rinforzare la linea mediana.