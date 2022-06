Calciomercato Roma, continua il lavoro di Tiago Pinto in uscita in casa giallorossa. Tutto fatto per la cessione in Serie A: sorpresa nella formula.

Fari puntati sull’operato di Tiago Pinto, general manager della Roma e responsabile del calciomercato. L’ex Benfica sta lavorando senza sosta alla creazione della nuova Roma, quella che troverà Josè Mourinho al suo secondo anno in panchina potrà essere una squadra fortemente cambiata. Il portoghese non lavora solo sul fronte delle entrate, i giallorossi sono molto attivi anche per quanto riguarda le cessioni. Secondo quanto rilanciato in questi minuti da Sport Mediaset è tutto fatto per la cessione in Serie A e spunta anche una sorpresa nella formula.

Continua lo sfoltimento dei tanti esuberi in casa giallorossa, tutto fatto per la cessione definitiva in Serie A. Tiago Pinto è ancora una volta tra le figure più attive nel panorama nazionale, ecco la nuova cessione piazzata dal general manager portoghese. Non mancano sorprese nella formula dell’addio, rispunta la clausola del 30% in favore dei giallorossi in caso di futura rivendita. La stessa formula usata dal Sassuolo per acquistare Davide Frattesi cinque anni fa, nome tornato di strettissima attualità per il centrocampo giallorosso. Centrocampo dove non giocherà un calciatore tornato alla base solo formalmente dal prestito in Serie B con l’Alessandria, tutto fatto per la sua cessione.

Calciomercato Roma, cessione in Serie A: sorpresa nella formula

Parliamo di Tommaso Milanese, ex Primavera giallorosso, con la maglia della prima squadra ha collezionato 3 presenze in Europa League impreziosite anche da una rete. Quest’anno ha giocato 35 gare con la maglia dell’Alessandria, senza riuscire ad evitare la retrocessione del club grigio. Il percorso inverso invece farà proprio Milanese, secondo quanto riportato in questi minuti da Sport Mediaset è tutto fatto per il suo addio definitivo. Il centrocampista firmerà con la Cremonese, club neopromosso nella massima serie nazionale. Il classe 2002 arriverà nella squadra grigiorossa con la formula della cessione definitiva: nelle casse giallorosse entreranno 750 mila euro. Inoltre la Roma inserirà una clausola dal valore del trenta per cento da incassare in caso di futura cessione dell’ex Primavera.