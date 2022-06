Calciomercato Roma, il calciatore ha deciso di tornare a casa, ma non sarà facile. Spunta il doppio ostacolo in vista della sessione estiva.

Il calciatore ha le idee chiare e farebbe carte false per tornare a Trigoria. Riflettori puntati sulla sessione di calciomercato estivo, Tiago Pinto è attivissimo sia in entrata che in uscita in casa Roma. In queste ore la notizia di un nuovo accordo totale per una cessione in Serie A. Un nuovo retroscena spunta invece sull’asse Roma-Torino, con un calciatore che sta premendo per il ritorno in casa giallorossa. Non mancano gli ostacoli e l’operazione sembra decisamente in salita, ma la volontà del calciatore appare chiara.

Secondo quanto rilanciato nelle scorse ore dal Corriere Dello Sport, c’è un esubero in casa Juventus che preme per tornare a Roma. Sono giornate cruciali per il destino imminente di tanti calciatori, mentre la Roma piazza una cessione in Serie A. Questo pomeriggio è arrivata la conferma dell’accordo totale tra la squadra giallorossa e la Cremonese per la cessione definitiva di Tommaso Milanese. Non si arresta il lavoro in uscita di Tiago Pinto, mentre in entrata si scaldano i motori per un nuovo assalto in mediana. In casa Juventus c’è un calciatore con le valigie in mano, che sta premendo per un ritorno a Roma.

Calciomercato Roma, vuole tornare a casa: richieste in Premier League

Il club bianconero si prepara ad un restyling importante sulle corsie laterali e Luca Pellegrini resta in odore di addio in casa Juventus. L’ex terzino giallorosso, finito alla Continassa nell’operazione che portò Leonardo Spinazzola a Roma, vorrebbe tornare nella Capitale. La volontà del calciatore però potrebbe non bastare, non solo per il doppio interessamento dalla Premier League. Infatti, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, sulle sue tracce ci sarebbero West Ham e Fulham. Qualora non si trovasse l’accordo per un futuro nel campionato inglese il suo ritorno a Roma appare ad ogni modo impossibile. La corsia di sinistra è ben difesa dallo stesso Spinazzola, oltre alla scoperta Zalewski e senza dimenticare il sudamericano Matias Vina.