Calciomercato Roma, il Psg rilancia: attesa Mourinho

La Roma potrebbe perdere uno dei suoi migliori calciatori nella prossima finestra di calciomercato a causa dei due big club

Nel calciomercato spesso le cose non vanno come ci si aspetta. Sono molti i direttori sportivi che possono raccontarlo, così come tanti tifosi possono dire di essere rimasti deluso per la partenza o mancato acquisto di un giocatore. Certo è che questo momento è il più frenetico di tutta la stagione e le cose possono cambiare da un giorno all’altro senza preavviso. E così, mentre la Roma cercava tranquillamente di rinforzare la rosa e di gestire al meglio le sue risorse, due big club sono piombati sulle tracce di uno dei migliori calciatori presenti in rosa, su cui Mourinho vorrebbe puntare nella prossima stagione.

In vista della prossima annata sono molti i colpi che lo Special One ha in mente. In primis è arrivato quello a centrocampo con Nemanja Matic che sarà il centrocampista che dovrà gestire i ritmi di gioco e le tempistiche dei passaggi. Oltre al serbo, poi, lo Special One vorrebbe avere nuovi innesti per dare dinamicità alla linea mediana. In vista della prossima stagione e per muoversi al meglio nel mercato, Tiago Pinto dovrà stare attento anche alle cessioni. Sono diversi i calciatori in uscita dalla Roma, con molti big club interessati ai talenti che il club della Capitale può offrire. Uno dei calciatori più attesi da tifosi e soprattutto da Mourinho, poi, è finito nel mirino di due grandi squadre europee.

Calciomercato Roma, Real Madrid e Psg interessate a Spinazzola: chieste informazioni

Secondo quanto riporta Il Mattino, Leonardo Spinazzola è nel mirino del Real Madrid e del Paris Saint-Germain. I due club hanno intenzione di migliorare il reparto difensivo dando anche propensione offensiva alla linea arretrata. Per questo motivo, hanno messo nel mirino l’esterno numero 37 della Roma. Il terzino sinistro sarà uno dei nuovi innesti per al Roma nella prossima stagione dopo aver saltato praticamente tutta la passata stagione. Con il suo ritorno in campo nelle ultime giornate, sono tornati a farsi avanti i vecchi interessati che avevano messo Leonardo nel mirino prima dell’infortunio nell’Europeo.