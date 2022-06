Roma, sorteggio calendario e tutte le date: Serie A stravolta

In vista del prossimo campionato è stata decisa la prima data che interessa anche la Roma per la prossima annata che comincerà ad agosto

Il campionato è finito meno circa un mese fa e tutti gli appassionati stanno già contando i gironi che mancano alla prossima annata. Fortunatamente per loro, quest’anno sarà un anno particolare perché la Serie A comincerà in anticipo rispetto agli altri anni. La prima novità per il prossimo campionato italiano, infatti, è che la prima giornata ci sarà intorno a Ferragosto. In quei giorni, quindi, la Roma potrà cominciare la nuova cavalcata per raggiungere obiettivi più importanti rispetto a quest’anno. Nella Serie A appena conclusa, i giallorossi hanno centrato il quinto posto che vale l’accesso in Europa League. Con il torneo che verrà, Pellegrini e compagni cercheranno di ottenere un piazzamento migliore o anche la Champions League.

Proprio per raggiungere piazzamenti migliori la Roma sta cercando di migliorarsi tramite il calciomercato. Sono diversi, infatti, i colpi che Tiago Pinto sta cercando di portare nella Capitale. Il primo, poi, è arrivato qualche giorno fa ed è stato già ufficializzato: si tratta di Nemanja Matic. Il centrocampista serbo è uno dei giocatori che piace molto a José Mourinho, che lo ha allenato già in due diverse occasioni. Prima al Chelsea e poi al Manchester United, il portoghese conosce bene il trentatreenne che è arrivato a parametro zero. Per continuare a sognare, però, la Roma ha diversi bisogno di nuovi rinforzi, soprattutto per quei reparti che ne hanno più bisogno. Nel mentre che i tifosi aspettano di scoprire quali saranno le date importanti del campionato.

Roma, il 24 giugno si decidono le date del campionato

La prima da segnare in rosso sul calendario, quello dell’anno però, è il 24 giugno. Come riporta la Gazzetta dello Sport, questo venerdì ci saranno i sorteggi della prossima stagione di Serie A, che sarà nuovamente asimmetrica, come lo scorso anno. Questo significa che l girone di andata e quello di ritorno saranno diversi e verrà fatta un secondo sorteggio anche per quello. Intanto, nel fine settimana che precede Ferragosto, ovvero 13 e 14 agosto, ci sarà la prima giornata. Da ricordare, poi, la presenza del Mondiale in Qatar, che porterà a uno stop del campionato dal 21 novembre al 18 dicembre. I turni infrasettimanali dovrebbero essere quattro, così come saranno gli stop per le Nazionali.