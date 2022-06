Calciomercato Roma, il ritorno di Dzeko: come stanno le cose

Calciomercato Roma, la suggestione di un ritorno di Edin Dzeko sorprende i tifosi giallorossi. Ecco come stanno veramente le cose.

Edin Dzeko ha lasciato la Roma la scorsa estate, dopo sei stagioni in maglia giallorossa. Ora il bosniaco non è più sicuro della permanenza all’Inter, con la squadra nerazzurra che sta cambiando molto nel settore avanzato. Rispunta anche l’ipotesi di un clamoroso ritorno a sorpresa a Trigoria, ma la situazione va analizzata con lucidità e freddezza. Ecco come stanno veramente le cose: l’ipotesi di un ritorno del bosniaco sembra davvero una suggestione utopistica al momento.

Spunta l’ipotesi di un ritorno che avrebbe davvero del clamoroso, quello di Edin Dzeko in maglia giallorossa. La punta bosniaca, dopo un lungo tira e molla, la scorsa estate salutò tutti direzione Milano. Ora, secondo quanto scritto da Francesco Balzani su ForzaRoma.info, il futuro in maglia nerazzurra è tutt’altro che scontato per il numero 9. Il settore offensivo dell’Inter sta per conoscere un ribaltone incredibile, con il ritorno di Lukaku ad un passo e la pista che porta a Paulo Dybala, anche se quest’ultima sembra essersi freddata. A proposito di ritorno a sorpresa spunta l’ipotesi di un dietrofront direzione Trigoria per il bosniaco, ma gli ostacoli non mancano di certo.

Calciomercato Roma, ritorno Dzeko: ecco come stanno le cose

L’addio all’Inter dello scorso in ogni caso ha lasciato un po’ di scorie nel rapporto tra la punta e la squadra giallorossa, ma non solo. Secondo quanto scritto da Balzani la famiglia della punta sta premendo per un ritorno a Roma, dove Dzeko ha ancora casa. Ma la suggestione di un ritorno sembra ipotesi piuttosto remota e la lista dei motivi è consistente. In primis l’ingaggio, il bosniaco percepisce oltre 5 milioni di euro a stagione. Poi la concorrenza sulle sue tracce, si parla di sondaggi di Napoli e Valencia ma non solo. Infine il ruolo, la Roma come vice Abraham vuole continuare a dare fiducia ad Eldor Shomurodov, prelevato la scorsa estate dal Genoa per una cifra piuttosto importante.