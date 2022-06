Calciomercato Roma, countdown iniziato: fa tutto Mendes

L’agente portoghese sta aiutando la Roma per l’acquisto di calciomercato che può arrivare grazie a due contropartite

L’assist decisivo per Tiago Pinto arriva da Jorge Mendes. L’agente portoghese sta aiutando la Roma a completare un acquisto in vista di questo calciomercato estivo che non è ancora iniziato. I giallorossi si stanno muovendo bene per cercare di migliorare la rosa nel modo in cui chiede José Mourinho. Il tecnico vorrebbe, oltre a più solidità e qualità a centrocampo, anche più pericolosità in attacco, dove la maggior parte dei gol sono arrivati per mano, o meglio piede, di Tammy Abraham. Nessun giocatore, infatti, è andato in doppia cifra come il calciatore inglese e questo ha portato a pochi gol segnati in tutto il campionato. L’intero peso offensivo è sulle spalle dell’ex Chelsea e per questo Mou starebbe pensando di migliorare il reparto.

È da un po’ di tempo che nella mente dell’allenatore giallorosso frulla un’idea che sarebbe importante anche per il modulo. Quello utilizzato fino ad ora, con la difesa a tre, non è mai piaciuto al portoghese che lo ha adottato solamente perché è il modo in cui si trovano meglio i calciatori romanisti. Non è un mistero che il suo modulo preferito sia il 4-2-3-1, schieramento utilizzato sin dagli inizi e modificato, proprio come a Roma, solo in caso di necessità. Mourinho potrebbe cercar di tornare a questa formazione anche il prossimo anno alla Roma e per questo sta cercando di acquistare i calciatori che più si avvicinano alle sue idee.

Calciomercato Roma, Mendes a lavoro per portare Guedes da Mourinho

Pr questo motivo da diverso tempo ha messo nel mirino Gonçalo Guedes, attaccante esterno portoghese che quest’anno con il Valencia ha segnato 11 gol e fornito 6 assist. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il venticinquenne è valutato 40 milioni, ma Jorge Mendes sta lavorando per portarlo alla Roma. I suoi rapporti con Peter Lim, il proprietario del club, sono ottimi, così come lo sono con Gattuso, il nuovo allenatore di cui è agente. Tra i due, però, si inserisce anche José Mourinho. I due si conoscono da diversi anni e hanno concluso molti affari insieme. Il Valencia valuta Guedes 40 milioni, ma la Roma vorrebbe abbassare le pretese inserendo due contropartite come Darboe o Diawara, valutati tra gli 8 e i 10 milioni.