Calciomercato Roma, firma saltata e asta internazionale

Calciomercato Roma, la firma è saltata e riparte così l’asta internazionale. Per l’attacco è un nome che Pinto ha messo nel mirino da un po’

Doveva già aver firmato per il Newcastle. Per il Reims l’offerta arrivata dal club di Premier League era soddisfacente. Ma negli ultimi giorni, quelli della chiusura, le cose non sembra siano andate decisamente per il verso giusto. E allora, il futuro dell’attaccante Ekitike, cercato anche dalla Roma, è ancora tutto da scrivere.

Uno stop che però sembra aver fatto drizzare le antenne – almeno secondo quanto raccontato dall’autorevole quotidiano francese l’Equipe – non solo a Tiago Pinto, ma anche a tanti altri club europei che avevano messo il giocatore nel mirino e che adesso potrebbero tornare a farsi sotto. Queste squadre sono tutte alla ricerca di un attaccante, e Huko Ekitike sembra un profilo ideale.

Calciomercato Roma, scatta l’asta internazionale

In Francia sono sicuri che adesso sarà quasi impossibile per il Newcastle – che si è adirato, e non poco, di questo rallentamento – chiudere l’operazione. E allora ecco che il Psg, il Bayern Monaco e anche il Real Madrid avrebbero iniziato a sondare il terreno attorno al giovanissimo attaccante – classe 2002 – che nell’ultima stagione in Ligue 1 con la maglia del Reims ha messo a segno 10 gol, piazzato 3 assist, in soli 23 presenze.

La sua potenza fisica – è alto un metro e novanta – gli permette di lavorare molto bene sui palloni alti ma sa anche essere assai preciso, con i piedi, sotto porta. Un elemento che ha un enorme potenziale, questo è sotto gli occhi di tutto, e che per questo motivo piaceva, e piace, alla Roma. Che cerca anche dei giovani, da far crescere, che hanno potenzialità, e poi magari rivenderli piazzandoci sopra una plusvalenza. Ekitike è un profilo perfetto sotto questo aspetto. Ma le big d’Europa hanno bussato.