Calciomercato Roma, tutte le attenzioni sono rivolte all’operato di Tiago Pinto. Spunta una nuova pista francese in uscita, attenzione all’asse in Ligue 1.

Per Tiago Pinto spunta un triplo ostacolo difensivo in Serie A, il general manager deve cambiare strategia. Sono giornate di lavoro frenetico per il dirigente ex Benfica, attivissimo in quel di Milano. La squadra giallorossa si sta preparando ad una nuova rivoluzione, porte girevoli in quel di Trigoria in vista della prossima stagione. Tiago Pinto, mentre continua la caccia ai rinforzi, pensa anche a piazzare diversi esuberi in casa giallorossa. Si scalda nuovamente un asse in Francia, possibile nuova alleanza in Ligue 1.

Giornate intense e scenari che cambiano ora dopo ora. Tiago Pinto ha raggiunto Milano, fulcro italiano del calciomercato. Il general manager della Roma, attivissimo sia in entrata che in uscita ha incontrato l’agente di Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo sembra avvicinarsi sempre più al ritorno a Trigoria. Nel frattempo il general manager portoghese, come è ovvio che sia, lavora anche al fronte delle cessioni. E si presenta una nuova opportunità in Ligue 1, dove Pinto cerca di rinsaldare un’alleanza che già ha fruttato entrate per le casse della società giallorossa. Spunta un nuovo nome sull’asse Roma-Marsiglia.

Calciomercato Roma, Pinto a caccia del tesoretto: alleanza in Ligue 1

L’alleanza in Ligue 1 con il Marsiglia può portare Tiago Pinto a caccia di entrate in Francia. Si era già parlato di un doppio interesse della squadra transalpina per due esuberi della Roma. Parliamo di Justin Kluivert, reduce dal prestito in Francia ma al Nizza e Jordan Veretout. Il centrocampista ex Fiorentina è reduce da una stagione sottotono e tanti indizi indicano che sia con le valigie in mano. Cessione scontata anche quella di Amadou Diawara, completamente sparito dai radar di Mourinho nella seconda metà di stagione. Ora, come documentato dalle telecamere del sito Calciomercato.it, c’è stato l’incontro tra Pinto e la dirigenza transalpina e il Marsiglia può inserirsi anche per il centrocampista ex Napoli e Bologna. Una nuova occasione francese per Tiago Pinto, che è a caccia del tesoretto per piazzare i colpi in entrata richiesti dal connazionale Josè Mourinho.