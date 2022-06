Calciomercato Roma, terminato l’incontro con l’agente: Pinto accelera

Il general manager della Roma ha incontrato chi gestisce gli affari di uno dei suoi obiettivi di calciomercato di questa finestra estiva

Tiago Pinto è entrato nel vivo delle trattative nonostante il calciomercato italiano non sia ufficialmente cominciato. Dopo l’arrivo di Nemanja Matic, e quello atteso di Mile Svilar, la Roma si appresta a completare un altro acquisto per rinforzare la rosa. Nei piani dei Friedkin c’è quello di alzare l’asticella degli obiettivi nella prossima stagione. Il quinto posto raggiunto e la Conference League vinta sono solo i punti di partenza su cui costruire la prossima annata. Questo Dan e Ryan lo sanno, e insieme a Mourinho, hanno intenzione di arrivare a lottare per i migliori palcoscenici d’Europa. Per farlo, sarà necessario investire nel calciomercato, in cui sono diversi i profili monitorati dalla Roma.

Uno che sembra in dirittura di arrivo è Zeki Celik, terzino destro turco del Lille. Il venticinquenne potrebbe arrivare a breve per diventare il vice Karsdorp e dare un po’ di concorrenza all’olandese, che quest’anno non ha mai riposato. Le sue alternative, poi, non si sono mai dimostrate all’altezza della situazione. Bryan Reynolds, infatti, è stato ceduto al Kortrijk in prestito a gennaio, mentre Davide Santon è finito fuori squadra, che lascerà il 30 giugno. Un altro profilo che è in cima alla lista è quello di Davide Frattesi. Il mediano del Sassuolo non ha mai nascosto di voler tornare in giallorosso. Le sue qualità, invece, hanno convinto la Roma che il tempo di fare ritorno a Trigoria è ormai maturo e per questo Tiago Pinto è partito all’attacco.

Calciomercato Roma, incontro tra Pinto e l’agente di Frattesi: presto meeting col Sassuolo

fino ad ora l’affare per Frattesi è sempre stato in bilico, ma ora sembra andare verso la conclusione. Oggi all’ora di pranzo, infatti, Tiago Pinto ha incontrato Giuseppe Riso, l’agente del giocatore, con cui si è intrattenuto per circa due ore. Questi momenti sono decisivi per il ritorno del ventiduenne nella Capitale. Oltre all’incontro con l’entourage del giocatore, presto Pinto dovrebbe incontrare anche il Sassuolo proprio per discutere le cifre della trattativa e donare a Mourinho un altro rinforzo a centrocampo.