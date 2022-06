Calciomercato Roma, Pinto senza freni: doppia cessione a Milano

Il general manager della Roma non si è fermato un momento nel suo fitto soggiorno a Milano, dove ha preparato altri affari di calciomercato

Tiago Pinto è un po’ come il celebre Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Nella seconda scena del primo atto della celebre opera del compositore francese c’è la presentazione di Figaro che, come il general manager della Roma, è richiesto da tutti. Nel suo soggiorno a Milano, infatti, il gm dell’area sportiva giallorossa ha incontrato diversi agenti per preparare il calciomercato estivo. Nel capoluogo lombardo, infatti, sono stati trattati principalmente degli acquisti, ma nella giornata c’è stato spazio per parlare anche delle cessioni. Il primo meeting è stato fatto per trattare l’arrivo di Frattesi in giallorosso. Giuseppe Riso, agente del giocatore, ha parlato con Pinto per discutere del contratto con la Roma in vista di una possibile chiusura della trattativa.

Oltre al centrocampista del Sassuolo, il gm della Roma ha incontrato anche Jorge Mendes. L’obiettivo della chiacchierata è stato quello di gettare le basi per l’arrivo di Gonçalo Guedes nella Capitale in modo da migliorare l’attacco a disposizione di Mourinho. L’allenatore portoghese, infatti, vorrebbe qualcuno di più cinico al fianco di Abraham, unica punta arrivata in doppia cifra in questa stagione. Per questo motivo, José vorrebbe prendere un calciatore che possa garantire più reti e il portoghese è il profilo giusto. Nel calciomercato, però, non si trattano solamente gli acquisti, ma anche le cessioni. Queste per Tiago Pinto giocano un ruolo centrale soprattutto perché grazie ad esse sarà possibile monetizzare per preparare al meglio i prossimi colpi.

Calciomercato Roma, a Milano anche il ds del Marsiglia: Pinto tratta Kluivert e Veretout

Due calciatori che sono molto vicini a lasciare la Roma sono Jordan Veretout e Justin Kluivert. Il primo è fuori dalle gerarchie della Roma, mentre il secondo è stato ceduto in prestito lo scorso anno al Nizza, che non ha raggiunto alcuni risultati per l’attivazione della clausola per l’obbligo di riscatto. Per questo motivo, ora Pinto sta cercando un acquirente per l’olandese e sembra averlo trovato nel Marsiglia. Secondo quanto riporta Checco Oddo Casano, a Milano, oltre a Riso e a Mendes, il gm della Roma ha incontrato anche Javier Ribalta, ds del club francese, insieme al presidente Pablo Longoria. L’incontro con i due è servito per discutere della trattativa per Kluivert e Veretout, che piacciono molto ai provenzali.