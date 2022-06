Calciomercato Roma, torna praticamente gratis: via libera Mou

Calciomercato Roma, torna praticamente gratis: c’è il via libera per Mourinho che così avrà il “rinforzo” che sperava

Finalmente l’apertura, almeno stando alle informazioni riportate da Il Romanista. La Roma ha avuto il via libera e allora il “rinforzo” richiesto da Mourinho, che ne ha parlato bene sempre, e che lo vorrebbe di nuovo al suo fianco, potrebbe davvero arrivare dalle parti di Trigoria. Insomma, le notizie sono positive.

Il centrocampista del Porto Sergio Oliveira potrebbe rivedersi dalle parti di Trigoria anche la prossima stagione. La società portoghese infatti avrebbe aperto al secondo anno di prestito. L’affare si potrebbe concludere in breve tempo quindi, anche perché le intenzioni sono chiare a tutti. Da una parte c’è una squadra che non punta più su di lui, dall’altra c’è un tecnico che lo vorrebbe di nuovo nella sua rosa e che ha detto: “Se lo ridanno in prestito lo vado a prendere io”.

Calciomercato Roma, c’è il via libera

Un prestito oneroso, così com’è stato per i sei mesi che hanno visto protagonista Sergio Oliveira all’Olimpico. Secondo il Romanista la base potrebbe essere di due milioni di euro. Prestito con diritto di riscatto che potrebbe anche diventare un obbligo nel corso della stagione qualora dovessero essere raggiunti alcuni obiettivi sia personali che di squadra. Dettagli, praticamente, perché ormai il più sembra essere stato fatto. E allora ecco che si comincia a disegnare il reparto mediano della Roma per la prossima annata. Con Matic già ufficiale, con Frattesi che potrebbe arrivare a breve, e con Oliveira pronto a rimettersi la maglia giallorossa addosso.

In tutto questo c’è anche l’apertura per un’uscita, una di quelle che potrebbe magari fare spazio a qualche altro colpo. Il Lecce, come spiegato prima, vuole Diawara. E Pinto non vede l’ora di accompagnarlo alla porta.