Calciomercato Roma, vice-Abraham a parametro zero: “Sta aspettando”

L’attaccante potrebbe diventare un nuovo calciatore della Roma in questa finestra di calciomercato, ma fissa le condizioni

La Roma è alla continua ricerca di un vice-Abraham in vista della prossima stagione. L’attaccante inglese non è assolutamente in discussione nei piani di José Mourinho, ma a non aver convinto il tecnico sono state le sue alternative. Queste sono Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan. Il primo è stato quello che ha deluso più di tutti le aspettative, essendo arrivato dal Genoa per circa 20 milioni la scorsa estate. Le sue abilità non sembravano all’altezza del club giallorosso, con i tifosi che chiedevano un profilo migliore dell’uzbeko. Anche se è stato preso proprio pe far respirare l’inglese, gli 8 gol in 31 gare non sono piaciuti ai supporter della Roma, che non hanno mai visto di buon occhio il numero 14.

Afena-Gyan, invece, è un profilo interessante che Mourinho ha voluto portare in Prima Squadra dalla Primavera. L’innesto del ghanese in rosa è stato di aiuto soprattutto in quelle gare in cui serviva quel tocco di dinamicità in più. Una delle caratteristiche principali del diciannovenne, infatti, è la velocità, utilizzata dallo Special One per mettere in difficoltà i difensori avversari soprattutto a gara in corso. La sua immaturità calcistica, però, non gli ha permesso di diventare il primo punto di riferimento dopo Abraham e Zaniolo. Vista l’assenza di alternative all’inglese valide in attacco, Pinto e Mourinho stanno scandagliando il terreno per trovare un profilo adatto, anche se Shomurodov sembra diretto verso la riconferma.

Calciomercato Roma, Belotti può arrivare a zero: “Gli piacerebbe lavorare con Mourinho, ma vuole giocare”

Uno dei profili più interessanti per il prossimo calciomercato è quello di Andrea Belotti. L’attaccante italiano del Torino si libera a zero tra qualche giorno e rappresenta uno degli affari più interessanti per il prossimo calciomercato. Secondo quanto riporta Enrico Camelio, il ventottenne può vestire la maglia della Roma per lavorare con Mourinho. Lavorare con il portoghese è sicuramente un motivo che potrebbe convincere l’attaccante, che però ha intenzione di giocare e di non fare la riserva. Per questo motivo sta guardando con interesse alla Fiorentina per scoprire gli sviluppi del club con Jovic. In caso l’affare andasse in porto, Belotti sarebbe pronto a diventare un calciatore giallorosso.