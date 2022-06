Calciomercato Roma, assalto a De Paul: offerta da 40 milioni

Calciomercato Roma, assalto a De Paul: Pinto avrebbe messo sul piatto 40 milioni di euro. La risposta dell’Atletico Madrid

Rodrigo De Paul è diventato, a quanto pare, un obiettivo reale della Roma. Ve ne avevamo parlato alla fine del mese di maggio, quando vi avevamo spiegato che Tiago Pinto aveva chiesto informazioni sul centrocampista argentino che lo scorso anno è passato dall’Udinese all’Atletico Madrid per 35 milioni di euro. Adesso, secondo alcune indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, il general manager portoghese avrebbe fatto un’offerta ai Colchoneros che al momento non sarebbe stata ritenuta congrua da parte di Simeone.

Se ne parlerà ancora, ovviamente. Ma la notizia principale è che la Roma fa davvero sul serio per quel giocatore che al primo anno in Liga non s’è espresso al massimo delle proprie potenzialità. Sotto il livello degli standard abituati a fare vedere in Italia sicuramente, anche se il finale di stagione è stato in crescendo. Nonostante questo il suo futuro rimane in bilico.

Calciomercato Roma, l’offerta di Pinto

Pinto avrebbe offerto 40 milioni di euro per il cartellino. Una cifra che al momento sarebbe stata ritenuta bassa da parte dell’Atletico. I biancorossi di Spagna, che l’anno prossimo dovranno cercare di riconquistare il titolo che non sono riusciti a difendere dall’assalto del cugini del Real Madrid, per l’argentino chiedono 50 milioni di euro. Non una distanza del tutto incolmabile con Pinto che potrebbe anche cercare di arrivarci magari con qualche bonus. O magari il gm aspetterà un po’ di più per cercare di capire se queste pretese possano essere abbassate da parte dei madrileni. Vedremo. In ogni caso la prima mossa la Roma l’ha fatta. Per quello che potrebbe essere un vero e proprio colpaccio per José Mourinho.