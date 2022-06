Calciomercato Roma, assist anti-Inter: “Perfetto per Dybala”

Calciomercato Roma, nuova rivelazione a sorpresa sul futuro di Paulo Dybala. Arriva l’assist anti-Inter: sarebbe perfetto con Mourinho.

Una nuova rivelazione accende la suggestione che vuole Paulo Dybala alla corte di Josè Mourinho. La punta argentina tra pochi giorni sarà libero dal contratto che lo ha legato alla Juventus. Mentre la trattativa con l’Inter sembra essere entrata in una fase di stallo, con i nerazzurri in pressing per il ritorno di Romelu Lukaku, arriva una nuova rivelazione. L’opinionista non ha alcun dubbio a riguardo: Mourinho sarebbe perfetto per Paulo Dybala, ecco il motivo.

Non si risolve il rebus legato al futuro di Paulo Dybala, prestissimo libero a parametro zero dalla Juventus. La punta argentina è stata più volte accostata all’Inter di Simone Inzaghi ma la trattativa ancora non si è chiusa in casa nerazzurra. Col passare dei giorni si infittisce il mistero riguardo la sua destinazione prossima, con la Roma che ha presentato un’offerta per strapparlo alla concorrenza. La suggestione in casa giallorossa è però lontana dalla possibilità di concretizzarsi, da registrare anche un inserimento lampo del Milan secondo i rumors di calciomercato. Chi invece non ha alcun dubbio sul possibile futuro giallorosso della Joya è Massimo Mauro, l’opinionista è intervenuto in diretta alla trasmissione “Tutti Convocati”, ecco le parole dell’ex centrocampista juventino.

Calciomercato Roma, arriva l’assist anti-Inter: “Perfetto per Dybala”

L’opinionista non ha alcun dubbio e sgancia la bomba in diretta: “Mourinho potrebbe essere l’allenatore adatto a tirare fuori la cazzimma da Dybala per diventare il giocatore determinante nelle partite che contano.” Secondo Massimo Mauro la coppia Dybala-Mou potrebbe far faville in casa giallorossa. La punta argentina gioverebbe anche dal punto di vista della personalità della guida dello Special One. Il tecnico portoghese ha chiuso la prima stagione sulla panchina giallorossa riportando un trofeo che mancava da quattordici anni in quel di Trigoria. Con Mourinho nulla è impossibile e secondo Mauro sarebbe lo stesso Paulo Dybala a giovare del passaggio in maglia giallorossa.