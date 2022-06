Calciomercato Roma, sorpresa Milan: summit con gli agenti per il difensore

Il dirigente del Milan ha messo nel mirino un titolare della Roma in caso saltasse un obiettivo di calciomercato estivo

Non solo cessioni programmate. Tiago Pinto, che sta preparando il calciomercato estivo della Roma, deve stare attento alle pretendenti per i suoi gioiellini in vista della prossima stagione. In questa annata, più o meno tutti i calciatori della Roma sono riusciti a mettersi in mostra, con alcuni che hanno proprio strappato applausi. Il calciatore che più di tutti è riuscito a conquistare i cuori dei tifosi è senza ombra di dubbio Tammy Abraham. L’attaccante inglese, pagato circa 40 milioni in estate, è arrivato tra tanto scetticismo, soprattutto di quelli che non vedevano di buon occhio le sue prestazioni di livello in Championship. Il solo anno giocato molto bene con il Chelsea non è stato ritenuto sufficiente per il 9 giallorosso, che invece ha lasciato tutti a bocca aperta.

Sono ben 17, infatti, le reti in campionato dell’inglese di Camberwell che è entrato di diritto nel libro dei record della Roma. Oltre a lui, anche Rui Patricio è riuscito a distinguersi. Il portiere portoghese ha subito solamente 43 reti in 38 partite, a cui vanno aggiunti le 15 partite senza subire gol. Questo significa che per quasi metà campionato, l’ex Wolverhampton non ha mai subito un gol, un numero molto importante se si vuole puntare in alto. Tra i difensori, invece, uno che si è fatto notare è Chris Smalling. L’ex Manchester United è stato tra i migliori della Roma garantendo grande solidità proprio davanti a Rui Patricio. È anche merito suo, infatti, se l’estremo difensore ha subito pochi gol in Serie A.

Calciomercato Roma, Maldini vuole uno dei titolari di Mourinho

Nello stesso reparto con Smalling, però, c’erano anche Roger Ibanez e Gianluca Mancini, che hanno disputato una stagione importante. Il primo, poi, è riuscito ad attirare anche l’attenzione di alcuni club che vorrebbero acquistarlo. Secondo quanto riporta Enrico Camelio a Radio Radio, si tratta del Milan di Maldini e Massara che vogliono portare in Lombardia il brasiliano ex Atalanta. L’acquisto potrebbe essere fatto solo se l’affare per Botman naufragasse. Al posto dell’olandese, infatti, potrebbe arrivare l’attuale numero 3 della Roma, che piace ai rossoneri. Come riporta Calciomercato.it, poi, gli agenti del difensore giallorosso erano a Milano per discutere con i rossoneri.