Calciomercato Roma, incontro a pranzo col Milan: triplo affare sul piatto

Calciomercato Roma, Tiago Pinto continua a lavorare senza sosta alla creazione della Roma del prossimo anno. Spunta il pranzo con Massara.

Tiago Pinto va a pranzo con il Milan, il menù vede la possibilità di imbastire un triplo affare sul tavolo. Il general manager portoghese sta lavorando senza pause in vista della campagna acquisti e cessioni. Mentre si attende il via libero definitivo per altri due innesti, dopo il colpo Nemanja Matic a zero, c’è da registrare un summit importante. Tiago Pinto ha pranzato con Ricky Massara, dirigente del Milan, ecco cosa potrebbe succedere presto sull’asse Roma-Milano.

Metti un pranzo tra Pinto e Massara in quel di Milano. Sono giornate importantissime per il general manager della Roma, la squadra giallorossa è tra le società più attive in ottica calciomercato. Ieri l’incontro con il procuratore di Frattesi, ma non solo, oggi un vertice col Milan rappresentato da Ricky Massara. Non si arresta il lavoro di Tiago Pinto, che ha una missione ben precisa: alzare l’asticella della qualità tecnica della rosa giallorossa e migliorarla in profondità. Matic a zero dalla Premier League, mentre Mkhitaryan con la stessa formula si lega all’Inter, ma questo è stato solo l’inizio. Ecco qual è stato il menù del pranzo tra Pinto e Massara, l’asse Roma-Milano si fa infuocato.

Calciomercato Roma, Pinto a pranzo con il Milan: doppio affare sul piatto

Secondo quanto raccolto dalle telecamere del sito Calciomercato.it dopo l’incontro a pranzo tra Pinto e Massara si definiscono diverse trattative. Oggetto della discussione in primis l’affare legato ad Alessandro Florenzi, sempre più vicino alla cessione definitiva al Milan. Ma non è stato solo il laterale l’oggetto di discussione tra dirigenze. La squadra rossonera continua a seguire da vicino l’evolversi della situazione legata a Nicolò Zaniolo, che non ha ancora ricevuto offerte formali da parte del Milan e l’ipotesi sembra remota. Ma non finisce qui, i colloqui avrebbero interessato anche un altro esubero in casa giallorossa, parliamo di Jordan Veretout. Il Milan perderà a parametro zero Franck Kessie e il centrocampista francese potrebbe tornare di stretta attualità per Stefano Pioli.