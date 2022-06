Calciomercato Roma, doppia cessione: 45 milioni per Pinto

Il general manager della Roma ha fisato il prezzo per il doppio affare che potrebbe essere concluso in queste settimane di calciomercato

Non solo affari in entrata, ma anche in uscita. Per la Roma in questi giorni si sente parlare tanto di acquisti, ma le cessioni sono spesso in secondo piano. Eppure, sono diversi i calciatori che Pinto vorrebbe dare via per diversi motivi. Il primo è sicuramente quello di poter monetizzare da qualche cessione, che permetterebbe al general manager giallorosso di creare un fondo con cui muoversi meglio negli acquisti. Il secondo motivo è per creare spazio nella rosa. In questo modo, infatti, i nuovi innesti arriverebbero con più tranquillità, visto che non c’è bisogno di correre ai ripari per sfoltire il reparto interessato. Infine, va anche contata la volontà di lasciar partire un giocatore che, se rimanesse in panchina troppo a lungo potrebbe diventare scontento e creare malumori.

Per questo le cessioni sono molto importanti per Tiago Pinto che in questi giorni è a Milano per parlare proprio di affari di calciomercato. Il capoluogo lombardo è diventato il centro delle trattative e la maggior parte degli uomini mercato si sono riuniti in città per preparare bene la finestra estiva, il cui inizio ufficiale si avvicina sempre di più. Sulla lista dei partenti dei giallorossi ci sono diversi giocatori. I primi sono quelli che con Mourinho hanno giocato poco. Oltre a loro, poi, ci sono tutti quelli che hanno perso il posto con il passare dei mesi in questa stagione.

Calciomercato Roma, il Milan vuole Veretout e Cristante: Pinto chiede 45 milioni

Tra questi ultimi rientra Jordan Veretout. Il francese ha perso il suo posto in squadra in favore di altri giocatori e per questo potrebbe lasciare la Capitale in questa finestra di calciomercato. Secondo quanto riporta Tuttosport, sulle sue tracce c’è il Milan che lo vorrebbe prendere per rinforzare il centrocampo. Oltre all’ex Fiorentina, però, Pioli è interessato anche a Bryan Cristante per sostituire Kessie. Il doppio affare avrebbe un costo abbastanza importante. Pinto, infatti, vorrebbe avere almeno 45 milioni per tutti e due i calciatori, che sono valutati 20 e 25 milioni.