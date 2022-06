Calciomercato Roma, niente Champions League per Cristiano Ronaldo

I tifosi della Roma possono continuare a sognare il colpo di calciomercato grazie al big club che ha smentito i rumors

L’arrivo di Erik Ten Hag sulla panchina del Manchetser United ha fatto sobbalzare diversi tifosi sparsi per il mondo. In primis, quelli inglesi che non si aspettavano l’arrivo dell’olandese alla guida del club dopo la parentesi di Ralf Ragnick che ai Red Devils non è riuscito a impressionare. Con il tecnico tedesco, infatti, Cristiano Ronaldo e compagni sono arrivati solo sesti in campionato, fallendo anche l’approdo in Champions League. Per risollevare le sorti del club, quindi, la proprietà ha deciso di ingaggiare uno dei tecnici più promettenti degli ultimi anni, ovvero Ten Hag, che ha salutato l’Ajax dopo cinque anni in panchina in cui ha raggiunto anche una semifinale di Champions League.

Con il suo arrivo alla guida del Manchester United, sono state diverse le voci che vogliono il giocatore più importante del club, Cristiano Ronaldo, in uscita. Il trentasettenne, infatti, sembra voler cambiare aria con il tecnico olandese che preferirebbe cominciare la sua avventura con giocatori più giovani rispetto al talento portoghese. Proprio con l’Ajax, infatti, Ten Hag ha allenato un gruppo di talenti che aveva un’età media molto bassa. Molti di questi, poi, sono riusciti ad approdare alle migliori squadre europee proprio grazie agli insegnamenti del tecnico olandese che potrebbe cercare di ripetere la linea verde anche al Manchester United. L’addio di Cristiano Ronaldo è rimbalzato di nazione in nazione, con alcune voci che vedono la Roma interessata.

Calciomercato Roma, il Bayern si defila: non è interessato a Cristiano Ronaldo

I tifosi giallorossi, poi, possono continuare a sperare nel grande colpo di calciomercato visto che è arrivata la smentita dell’interesse di in big club europeo. Secondo alcune voci, il Bayern Monaco era interessato al fuoriclasse portoghese. Oggi, per, è arrivata la smentita da parte di Christian Falk, giornalista sportivo della Bild, che ha negato qualsiasi interesse da parte del club bavarese per l’ex Real Madrid. Il club tedesco, quindi non prenderà parte alla corsa per il fenomeno lusitano, che resta ancora in cerca di un club.