Calciomercato Roma, futuro Dybala: la decisione sull’ingaggio

L’attaccante argentino è un obiettivo di calciomercato della Roma che ha preso al sua decisione riguardo le richieste della Joya

Paulo Dybala è sempre un obiettivo della Roma che sogna di poterlo prendere in questa finestra di calciomercato. Nelle scorse settimane è avanzata l’idea che il giocatore potesse approdare nella Capitale e Pinto non ha perso tempo con l’argentino che si libera a zero dalla Juventus. Il rapporto con i bianconeri si è concluso con la partenza a zero del ventottenne, che ha attirato l’attenzione di molti big club. Non mancano le concorrenti, infatti, per poter prendere uno dei migliori talenti del calcio europeo senza dover spendere un soldo. Paulo, infatti, rappresenta l’occasione più ghiotta di questa finestra di calciomercato.

Su di lui in pole position c’è sempre stato l’Inter che non ha gradito lo scudetto vinto dal Milan quest’anno. Per questo motivo, ha deciso di rinforzare la rosa proprio con l’innesto del fantasista argentino. Ad allontanare leggermente Dybala dalla sponda nerazzurra di Milano, però, ci ha pensato Romelu Lukaku, il gigante belga che potrebbe tornare all’Inter in estate. L’attaccante del Chelsea, infatti, non ha mai nascosto la sua voglia di tornare e per questo motivo Inzaghi si è mosso per accontentarlo. L’arrivo dell’ex Anderlecht, però, potrebbe tagliare fuori Paulo, visto l’alto ingaggio richiesto. In questo spiraglio si è infilato il Milan. Pioli sta cercando da tempo un rinforzo per la trequarti a destra e la Joya è il profilo perfetto per il tecnico neocampione d’Italia.

Calciomercato Roma, la decisione di Pinto sull’ingaggio di Dybala

In tutto questo scenario, però, non ci si può dimenticare della Roma. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto ha preso la sua decisione circa l’ingaggio di Dybala. Il general manager giallorosso ha raffreddato la pista che porta all’argentino visto che le sue richieste sono troppo alte per le tasche giallorosse. Da giorni, infatti, i rapporti si sono interrotti, con la Roma che sembra essersi tagliata fuori dalla corsa al ventottenne che resta, così, conteso tra Inter e Milan.