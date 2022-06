Calciomercato Roma, occasione Real: l’ex fa sul serio

Calciomercato Roma, contatti avviati e annuncio sul profilo seguito anche dai giallorossi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Mentre i giocatori continuano a godersi i rimanenti giorni di vacanza che separano loro dal ritiro di preparazione ad una stagione che sarà quest’anno caratterizzata da novità di non poco conto a causa dell’ingerenza dei Mondiali invernali, Pinto e colleghi continuano a lavorare su più fronti al fine di consegnare il giusto materiale a Mourinho.

Abbiamo assistito in queste ore all’importante annuncio su Davide Frattesi che sembrerebbe lasciar intendere come a Trigoria siano molto vicini alla concretizzazione del secondo ingaggio ufficiale. Occhio però anche alle possibili sorprese e mosse silenti di una dirigenza e di una società che hanno fin qui operato in sordina ma in modo non poco concreto e importante.

Nella giornata di ieri abbiamo visto un Tiago Pinto molto attivo nel cuore della mondanità milanese, divenuto in queste settimane sede di nobili e importanti incontri per discutere e imbastire possibili trattative di mercato, riguardanti i giallorossi e non solo. L’ex Benfica, come quasi sempre, ha saputo ben difendersi dalle domande dei presenti, senza lasciare alcun tipo di dichiarazione che andasse oltre ad argute e simpatiche battute e che desse informazioni approfondite sugli attuali piani e visioni del club.

In attesa di novità sui tanti fronti sui quali il gm sembrerebbe essere al lavoro, riportiamo importanti aggiornamenti giunti da quella penisola iberica da lui ben conosciuta, da un punto di vista calcistico e non solo.

Calciomercato Roma, il Benfica vicinissimo a Reinier

In particolar modo, vi avevamo in questi giorni parlato del possibile interessamento per il talentuoso trequartista brasiliano del Real Madrid, Reinier. La grande qualità offensiva dello scacchiere di Ancelotti ha impedito lui di ritagliarsi lo spazio giusto e lo ha portato nel corso della stagione da poco conclusa a provare l’esperienza in prestito al Borussia Dortmund.

Anche in Germania, però, il classe 2002 non ha brillato ed è adesso tornato nella Capitale spagnola nella speranza di trovare una felice soluzione per tutte le parti in causa. Secondo Record, in particolar modo, il brasiliano sarebbe molto vicino al passaggio al Benfica, grazie ai buoni rapporti tra il club portoghese e Florentino Perez, nonché per il modo di giocare della squadra che sembrerebbe aver convinto il giocatore a tuffarsi in quest’esperienza.

I primi contatti sono stati già avviati e la conferma è da poco arrivata dal padre che ha sottolineato quanto segue. “Reinier è entusiasta dal momento che l’interesse di un club come il Benfica fa sempre piacere. Impossibile non essere felici quando ti cerca una società del genere“.