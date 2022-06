Calciomercato Roma, Galliani deve attendere: assist per Pinto dalla Francia

Non c’è solo il Monza sul calciatore della Roma che è diventato un obiettivo di calciomercato del club che punta al tris giallorosso

Non c’è solo il Monza di adriano Galliani su uno degli esuberi presenti nella rosa della Roma. Oltre ai biancorossi, Pinto ha registrato l’interesse di un altro club che ha intenzione di fare spesa grossa a Trigoria in vista della prossima stagione. Dalla Francia, infatti, una squadra ha messo nel mirino diversi calciatori di Mourinho e ora questi sono addirittura aumentati. La notizia, non può che fare piacere allo Special One, che ha intenzione di liberarsi di qualche esubero durante questo calciomercato estivo. non sono pochi, infatti, i romanisti usciti dal progetto del portoghese e quest’anno, infatti, hanno giocato solo una manciata di minuti in tutte le competizioni.

L’obiettivo dell’allenatore portoghese, insieme al general manager dell’area sportiva della Roma è quello di cedere tutti questi giocatori in modo da ottenere dei soldi. Questi, poi, potrebbero essere utilizzati durante le trattative per acquistare i nuovi calciatori che dovranno rinforzare la rosa a disposizione. Oltre a questo, poi, vanno calcolati anche gli ingaggi che si libererebbero e che potrebbero essere utilizzati, quindi, sempre per convincere gli obiettivi di mercato ad accettare la Roma. Per questo motivo Tiago Pinto si sta muovendo per piazzare tutti gli esuberi presenti in rosa e che in questi giorni hanno attirato l’attenzione di altre squadre, sia italiane che europee.

Calciomercato Roma, non solo Galliani: anche il Marsiglia vuole Villar

Secondo Sky Sport, l’ultimo interesse arrivato a Tiago Pinto è quello del Marsiglia per Gonzalo Villar. Non c’è solo il Monza di Galliani, quindi, sullo spagnolo che quest’anno ha vestito la maglia del Getafe da gennaio in poi. Il club francese, però, non ha messo gli occhi solo sull’ex Elche. Questo, infatti, è il terzo giocatore della Roma che piace ai provenzali con Veretout e Kluivert nel mirino. Sono tre, quindi, gli obiettivi del club francese nella Roma, che vorrebbe cedere tutti i giocatoti inutilizzati da Mourinho in questa stagione. Questi tre, infatti, non avrebbero spazio nella Capitale e per questo motivo potrebbero partire nelle prossime settimane. L’interesse del Marsiglia per Villar, poi, permetterebbe alla Roma di alzare le pretese sul prezzo, vista la maggiore possibilità di liquidi rispetto al Monza.