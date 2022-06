Cristiano Ronaldo alla Roma: secondo il grande ex ci sarebbero solamente i dettagli da limare. Annuncio in radio

L’annuncio bomba in radio su quello che potrebbe essere il futuro di Cristiano Ronaldo. A Rete Sport è intervenuto Fabio Petruzzi, ex difensore giallorosso, che ha confermato che l’attaccante portoghese lascerà il Manchester United. Ma se questa era una cosa comunque che sembra quasi certa, viste quali sono le indicazioni che avrebbe dato il nuovo tecnico Ten Hag, quello che ha aggiunto Petruzzi è una vera e propria bomba di mercato.

“So per certo da una persona che lavora nel mondo del calcio, che è molto accreditata, che la Roma sta provando in tutti i modi a prendere Cristiano Ronaldo”. Boom. Notizia clamorosa. Anche perché, quello che dice dopo, dà l’idea di quella che potrebbe essere una trattativa quasi nella sua fase di chiusura.

Cristiano Ronaldo alla Roma, dettagli da limare

“Ci sarebbero dei dettagli da limare – ha aggiunto Petruzzi – soprattutto per quelli che sono i diritti di immagine di CR7”. Sì, avete letto bene, si parla di dettagli su cose che sono extra calcio, nel senso che riguardano la parte burocratica del contratto e non l’accordo economico in sé o quello tecnico. Insomma, il sogno Cristiano Ronaldo potrebbe davvero avversarsi. E chissà che non sia il portoghese il regalo che i Friedkin avrebbero in mente da fare a Mourinho per la prossima stagione.

Oggi, sempre sul fronte del portoghese, è arrivata la smentita dell’interesse del Bayern Monaco che guarderebbe a Ronaldo come possibile sostituto di Lewandowski. Si parla anche della Juve, per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno. Ma in ogni caso la notizia bomba è quella di stasera.