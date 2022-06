Calciomercato Roma, Mourinho tenta lo scippo clamoroso ai danni di Luciano Spalletti. Lo Special One scende direttamente in campo: c’è il contatto

Si infiamma il calciomercato in Serie A, a pochissimi giorni dall’apertura ufficiale della finestra estiva. Josè Mourinho scende in campo in prima persona, si cerca lo scippo ai danni di Luciano Spalletti. La volontà dello Special One è chiara, rafforzare l’organico della Roma in vista delle tre competizioni e se possibile indebolire le avversarie dirette. In quest’ordine delle cose il contatto diretto che ha avuto col calciatore potrebbe aprire nuovi scenari da capogiro.

Nuovo intreccio all’orizzonte sull’asse Roma-Napoli. Josè Mourinho tenta lo sgambetto all’ex allenatore della Roma, Luciano Spalletti. Il tecnico portoghese infatti sta cercando di scippare una pedina importante alla squadra partenopea. Lo Special One è sceso direttamente in campo, è stato contattato il calciatore oggetto dei desideri. In casa giallorossa intanto si bruciano le tappe in vista di un doppio rinforzo: Celik sulla corsia di destra e Frattesi a centrocampo. Ma l’estate di trattative potrebbe riservare un nuovo ribaltone nella zona nevralgica della nuova Roma.

Calciomercato Roma, Mourinho scippa Spalletti: contatto diretto

A rivelare il tutto è stato il giornalista partenopeo Raffaele Auriemma, il commentatore è così intervenuto a Radio Marte. Durante la diretta della trasmissione “Si Gonfia la Rete” Auriemma ha dichiarato: “Alla porta di Anguissa è andato a bussare Jose Mourinho per capire la disponibilità del centrocampista.” Lo Special One vorrebbe soffiare il centrocampista difensivo che bene ha fatto nella sua prima stagione in casa Napoli, salvo esser stato frenato da Coppa d’Africa ed infortuni. Per l’ex Fulham in stagione 30 presenze tra Serie A ed Europa League, ora il suo futuro in maglia azzurra non sembra così scontato. Sempre Auriemma parla di vere e proprie frizioni tra calciatore e club campano, se dovessero trasformarsi in fratture insanabili, Mouriho è pronto a fiondarsi sul centrocampista difensivo. Nonostante il Napoli abbia da poco completato il suo riscatto totale, per 15 milioni di euro, il futuro di Zambo Anguissa potrebbe cambiare a sorpresa.