Calciomercato Roma, Mourinho lo ha scelto e la trattativa prosegue ad oltranza. E’ stato fissato un nuovo incontro: la trattativa va avanti a oltranza.

Si accende il calciomercato estivo in casa Roma, Tiago Pinto è tra i profili più attivi in Serie A. Il general manager portoghese è attivissimo sia sul fronte delle uscite che su quello delle entrate. Mentre è questione di dettagli per un nuovo rinforzo in casa giallorossa, con l’accordo totale trovato in Ligue 1, c’è una trattativa che va avanti ad oltranza. La volontà di Josè Mourinho è chiara ed il tecnico portoghese ha fretta di chiudere per l’accordo.

La volontà del tecnico portoghese è decisiva e la trattativa va avanti a oltranza. La squadra giallorossa ha chiuso la stagione con la vittoria della Conference League, arrivata esattamente un mese fa, ora è già tempo di pensare alla prossima stagione. Josè Mourinho ha fretta di accogliere già in vista del ritiro pre stagionale gran parte del gruppo squadra della prossima stagione. Il campionato inizierà a metà agosto e la Roma esordirà sul campo della Salernitana, Mourinho vuole arrivare alla quadra finale il prima possibile. Per il rinforzo sulla corsia destra, occupata dal solo Karsdorp al momento, è tutto fatto per l’acquisto di Celik dal Lille, a giorni potrebbe arrivare l’annuncio. Mentre in Serie A c’è una trattativa che va avanti ad oltranza.

Calciomercato Roma, trattativa a oltranza: l’ha scelto Mou

Avanti a oltranza per il ritorno di Davide Frattesi a Trigoria. Il centrocampista, ex Primavera giallorosso, è stato scelto da Mourinho come rinforzo adeguato per il nuovo centrocampo della Roma. La volontà del ragazzo è chiara da tempo, freme per il ritorno in casa giallorossa. Tiago Pinto ha fatto passi in avanti con l’entourage del centrocampista, ora la palla passa al Sassuolo. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Juric su Twitter è previsto un contatto tra l’agente del calciatore e la società emiliana. La distanza tra domanda ed offerta si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro ma la volontà delle parti è chiara e può essere decisiva.