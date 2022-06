Calciomercato Roma, poker Juventus per Zaniolo

I bianconeri hanno proposto quattro contropartite per portare l’attaccante della Roma a Torino in questa finestra di calciomercato

Continuano i tentativi della Juventus di prendere Nicolò Zaniolo. L’attaccante della Roma è da diversi mesi un obiettivo di calciomercato dei bianconeri, con la Roma che sta pensando alla cosa giusta da fare con il numero 22. Innanzitutto, il talento toscano è uno dei giocatori più importanti della rosa giallorossa, con una valutazione molto alta. I ventitré anni e il suo grande talento, poi, lo rendono un obiettivo di molti big club che vorrebbero prenderlo in questa finestra di calciomercato. Ad aprire la porta ad una cessione del classe 1999 sono state la parole di Tiago Pinto a gennaio, che non ha escluso la partenza. Ad essere sinceri, il general manager della Roma ha solo affermato che nessuno può conoscere il futuro di Zaniolo, ma questo è bastato per dare il via alle fantasie di mercato.

Ad alimentare queste, poi, sono state anche le scelte di Mourinho di lasciare in panchina per una parte di campionato il numero 22. L’occasione più clamorosa è stata contro la Lazio nel derby di ritorno, in cui i giallorossi hanno vinto 3-0 grazie a Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini. Zaniolo ha dovuto assistere dalla panchina al big match, cosa che non gli ha fatto piacere. Questo malcontento è stato dimostrato nel migliore dei modi: con una tripletta al Bodo/Glimt nei quarti di finale di Conference League che è stata fatele per i norvegesi. Ora che l’estate è entrata nel vivo e che l’inizio del calciomercato è alle porte, si sono susseguite le voci che vogliono Nicolò in bianconero.

Calciomercato R0ma, la Juve offre un poker di contropartite per Zaniolo

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i bianconeri hanno deciso di tornare alla carica valutando la miglior offerta possibile. Fino ad ora, poi, Cherubini ha offerto un poker di contropartite alla Roma, che però non ha gradito neanche una proposta. Sul piatto per prendere Zaniolo sono stati posti 15 milioni più uno tra McKennie, Ramsey, Kean e Arthur, ma nessuno interessa alla Roma. Questi quattro, poi, avrebbero un problema di ingaggio che è troppo alto per le tasche romaniste.