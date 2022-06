Calciomercato Roma, ‘L’Equipe’: addio Barcellona e derby con Sarri

Un calciatore che potrebbe fare molto comodo alla Roma è stato messo sulla lista dei partenti in questa finestra di calciomercato

Il calciomercato è il terreno più ostico nel mondo di questo sport. Gli sgambetti tra squadre sono la cosa più comune, mentre gli assist sono la cosa più rara di tutte. Quando te ne capita uno, poi, è bene coglierlo al volo in modo da non perdere un’occasione irripetibile. E questa si è realizzata per Tiago Pinto, che ha ricevuto un aiuto da un grande ex calciatore che di assist in vita sua ne ha fatti tanti. Dotato di una grande eleganza e qualità, con un modo di condurre il pallone che in pochi hanno dimostrato di avere, Xavi Hernandez è stato a lungo uno dei centrocampisti più forti al mondo qualche anno fa.

Ora lo spagnolo siede sulla panchina del Barcellona, ma non ha smesso di fornire assist. L’ultimo in ordine cronologico è arrivato in questi giorni per Tiago Pinto che deve cercare di sfruttarlo al meglio. Nei piani del general manager c’è quello di migliorare la rosa romanista e per farlo sono diversi i reparti che vanno migliorati. Uno tra questi è la difesa, dove José Mourinho gradirebbe avere un difensore mancino per impostare da dietro anche con l’altro piede. Fino ad ora tutti i centrali presenti in rosa sono destri e nessuno, tranne Mancini, ha dimostrato di avere grandi qualità nel palleggio. Aggiungere un talento che possa giocare con il sinistro sarebbe un arma in più per José e per questo la notizia di una cessione di Samuel Umtiti non è passata inosservata.

Calciomercato Roma, Umtiti può partire: su di lui anche Fiorentina e Lazio

Il difensore francese del Barcellona, secondo quanto riporta L’Equipe, è stato messo in vendita da Xavi che ha deciso di non utilizzare più l’ex Lione. Il ventottenne è pronto a salutare il club dopo che il tecnico spagnolo ha deciso per il suo addio. Sulle tracce di Samuel c’è la Roma interessata, così come la Fiorentina. È una corsa a tre, quindi, in Serie A, ma occhio anche alle straniere. Il francese, infatti, potrebbe tornare in patria con la maglia del Nizza o del Marsiglia, che hanno intenzione di strapparlo a Mourinho