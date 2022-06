Calciomercato Roma, Aouar ha detto sì: occhio allo sconto

La Roma vuole regalare altri due centrocampisti a José Mourinho e Tiago Pinto sta lavorando su più fronti in questo calciomercato

Una delle poche certezze del calciomercato in Italia riguarda la sacralità del weekend per quasi tutti gli operatori. Fatta eccezione per trattative in dirittura d’arrivo o di impegni dell’ultima ora, direttori sportivi e agenti preferiscono riempire la propria agenda dal lunedì al venerdì. Questo non significa inoperosità totale, come testimoniano i nuovi contatti nel weekend tra l’agente di Frattesi e il Sassuolo, o le chiamate con il Lille per Celik. Due operazioni che partono da lontano e che la Roma spera di chiudere a breve per concentrarsi poi sulle altre priorità.

Oltre al numero 16 neroverde, Tiago Pinto vuole regalare a José Mourinho un altro centrocampista e uno dei nomi che va per la maggiore è quello di Houssem Aouar. In grado di giocare sia come mezzala offensiva che come trequartista, il 23enne franco-algerino è in scadenza con il Lione a giugno 2023. Secondo ‘il Romanista’, pur partendo da una valutazione iniziale di 25 milioni di euro, il club francese potrebbe accontentarsi di 16-18 milioni di euro.

Calciomercato Roma, primo passo per Aouar

Ma c’è di più. Stando a quanto riportato dal quotidiano capitolino, infatti, il calciatore avrebbe già espresso il suo gradimento al trasferimento a Roma. Un primo passo importante, comunicato durante i recenti contatti tra Pinto e gli agenti di Aouar, rappresentato dalla ‘ICM Stellar Sports’, che cura anche gli interessi di Rodon e Saul, altri nomi accostati alla Roma.