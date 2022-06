Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza per un addio che è scontato in quel di Trigoria. Spunta un nuovo club a sorpresa sulle sue tracce.

Fari puntati sulla sessione estiva di calciomercato in casa Roma. Porte girevoli anche quest’estate a Trigoria, sono diversi i calciatori con le valigie in mano. Tiago Pinto lavora senza sosta sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Mentre per quel che riguarda i nuovi innesti si attende solo la firma per il turco Celik, nuovo rinforzo della fascia destra, sull’altra corsia c’è molto traffico. C’è un addio scontato, non ci sarà spazio per lui la prossima stagione sull’out di sinistra. Spunta una nuova concorrente in Serie A, ora la corsa si fa in tre per l’addio imminente.

C’è molto traffico sulla corsia mancina in casa giallorossa. La prima stagione a guida Josè Mourinho ha regalato ai tifosi una gradita sorpresa, direttamente dalla Primavera della Roma, Nicola Zalewski. L’italo polacco ha scavalcato le gerarchie sull’out mancino e monopolizzato la corsia con le sue giocate e la sua visione di campo. L’ultima e gradita scoperta da parte dello Special One ridisegna le gerarchie sulla corsia sinistra, che ha accolto con gioia anche il ritorno di Leonardo Spinazzola. Nessuna speranza di vedere il campo invece per un altro ex Primavera giallorosso, parliamo di Riccardo Calafiori, reduce dal prestito al Genoa.

Calciomercato Roma, addio scontato: aumenta la concorrenza

Per Calafiori il prestito sotto la Lanterna non è stato indimenticabile. Il classe 2002 ha collezionato appena tre presenze con la maglia del Genoa, e la squadra rossoblù è anche retrocessa in Serie B. Nonostante la non felice parentesi la concorrenza per la sua firma continua ad aumentare. Nelle scorse giornate si era profilato un testa a testa per lui: il Basilea e la Salernitana stanno provando a farlo firmare in prestito. Ora, secondo quanto rilanciato da Sky, spunta una nuova opzione in Serie A. La Cremonese ha alzato il pressing per beffare le concorrenti, anche in questo caso il club grigiorosso sta trattando per una firma che preveda la cessione in prestito.