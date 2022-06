Calciomercato Roma, svolta improvvisa: prestito da Madrid

Calciomercato Roma, il colpo in mezzo al campo potrebbe arrivare in prestito. C’è l’apertura alla formula che fa scattare Pinto

Nell’articolo che il Romanista dedica ai possibili colpi in mezzo al campo della Roma, con un nome nuovo che sarebbe finito nel mirino di Tiago Pinto e che è quello di Fofana, l’ex Udinese, che ha disputato una straordinaria stagione in Francia, il quotidiano sottolinea come, da Madrid, avrebbero aperto al prestito per un altro centrocampista che a Trigoria è molto apprezzato e che se sta bene, potrebbe realmente fare la differenza in Serie A.

Il suo contratto con l’Atletico scade nel 2026, quindi un’operazione in questo modo si potrebbe anche fare. Ecco perché il nome di Saul Niguez stuzzica e non poco. Soprattutto perché, ripetiamo, ci sarebbe la possibilità di accoglierlo con una formula che alla Roma piace. Ed è con la stessa che Pinto vorrebbe portare Sergio Oliveira nuovamente alla corte dello Special One. Ma in questo momento c’è una fase di stallo dal Portogallo che obbliga il gm anche a guardare verso altre opzioni.

Calciomercato Roma, l’Atletico apre al prestito

Saul Niguez non rientra più nei piani di Simeone. Rientra, però, dall’anno sempre in prestito al Chelsea dove non ha fatto benissimo. Ma le qualità non si discutono. Problemi sicuramente d’ambientamento alla corte di Tuchel e non è stato l’unico ad avere queste difficoltà visto anche quello che è successo con Romelo Lukaku. Insomma, in casa Blues, non è facile arrivare e riuscire a dare il massimo, ecco perché non ci sarà nessun riscatto da parte dei londinesi.

Come detto Saul piace sia a Pinto che a Mourinho. E potrebbe quindi esserci un’accelerata nelle prossime settimane. Vedremo quali saranno le mosse del gm, che guarda a questo profilo con un certo interesse.