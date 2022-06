Calciomercato Roma, assist per Josè Mourinho dal campionato inglese. Via libera da 40 milioni per il ritorno a centrocampo in casa giallorossa.

Josè Mourinho ha dato mandato al connazionale Tiago Pinto di ridisegnare la rosa giallorossa. Il general manager è molto attivo su entrambi i fronti del calciomercato estivo, porte girevoli in quel di Trigoria anche in questa sessione. I primi movimenti ci sono stati a parametro zero, dentro Matic dal Manchester United e addio all’armeno Mkhitaryan destinazione Inter. La zona nevralgica del campo sta conoscendo un vero e proprio restyling e lo Special One potrebbe sfruttare un assist decisamente pesante che giunge dall’Inghilterra.

Fari puntati sul nuovo centrocampo da consegnare a Josè Mourinho. L’ingaggio di Matic ed il contemporaneo addio al numero 77 hanno già cambiato il volto della zona nevralgica del campo. Sono tanti i centrocampisti al passo d’addio: scontato quello a Diawara, si cercano anche acquirenti per Jordan Veretout. Tiago Pinto nei giorni scorsi ha accelerato la trattativa per riportare a Trigoria Davide Frattesi, manca l’intesa finale col Sassuolo ma c’è ottimismo riguardo l’ex Primavera giallorosso. Ora, secondo quanto raccontato da Il Romanista, Mou è pronto ad approfittare di un assist da 40 milioni che giunge dalla Premier League.

Calciomercato Roma, assist per Mou dalla Premier: 40 milioni

Fari puntati sul futuro di Sergio Oliveira, reduce da sei mesi in prestito in maglia giallorossa e tornato al Porto. La Roma non ha esercitato il diritto di riscatto da 13 milioni di euro, con la squadra portoghese che ha rifiutato ogni proposta di sconto. Ora, secondo quanto scritto da Piero Torri, le pretese economiche del Porto potrebbero non essere più un problema. La squadra lusitano ha da poco incassato la bellezza di 40 milioni di euro, derivati dalla cessione di Fabio Vieira all’Arsenal. Il Porto ora potrebbe riaprire all’ipotesi di un nuovo prestito, da 2 milioni di euro per l’intera stagione. Ultimo scoglio sulla formula del riscatto, con i lusitani che gradirebbero l’inserimento dell’obbligo piuttosto che il diritto in favore dei giallorossi. Una cosa è certa, l’assist involontario dell’Arsenal può facilitare di molto il ritorno del centrocampista portoghese alla corte di Josè Mourinho.