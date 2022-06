Calciomercato Roma, l’affare non decolla e la firma per ora rimane congelata. Tiago Pinto non si fa trovare impreparato però: pronta l’alternativa.

Giorni di fuoco per il general manager della Roma, Tiago Pinto. Dopo una serie di incontri tenuti a Milano per il portoghese si delineano nuove piste in vista della campagna acquisti e cessioni estiva. Il dirigente ex Benfica sta lavorando alacremente per garantire maggiore qualità e profondità nella rosa da consegnare a Josè Mourinho. La scorsa stagione la Roma ha giocato la bellezza di cinquantacinque partite, riuscendo ad arrivare alla vittoria della Conference League. Per migliorarsi il prossimo anno bisognerà intervenire con equilibrio e precisione nella finestra di calciomercato estivo.

Tutte le attenzioni in casa giallorossa sono rivolte all’operato di Tiago Pinto. La rosa giallorossa può vedere concretizzarsi una nuova rivoluzione negli interpreti da consegnare a Mourinho. Le priorità numeriche portano a guardare con insistenza al futuro centrocampo giallorosso e con urgenza alla corsia di destra. Se per la zona nevralgica del campo si attendono ancora delle cessioni, prima di poter abbracciare nuovi rinforzi, la corsia laterale rimane coperta dal solo Rick Karsdorp a destra. Tutti gli indizi, dopo l’addio a Maitland-Niles, puntano a guardare in Ligue 1 per il nuovo rinforzo, ma la firma sembra essere congelata.

Calciomercato Roma, firma in stand-by: Pinto ha già l’alternativa

Parliamo del terzino turco Celik, in forza al Lille. La fumata bianca decisiva era attesa nel fine settimana ma al momento l’affare sembra vivere una sorta di stallo. Nonostante il nazionale turco rimanga la prima scelta per la corsia di destra della Roma si fa già il nome dell’eventuale alternativa. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Pinto avrebbe individuato in Veltman -terzino olandese in forza al Brighton- il piano B per l’out di destra. Sulle tracce del calciatore trentenne ci sarebbe anche la concorrenza del Siviglia, il suo profilo è appetibile perchè molto duttile ed impiegabile anche come centrale di difesa. Pinto non resta con le mani in mano, se Celik dovesse naufragare l’alternativa è pronta in Premier League. Il terzino ex Ajax in due stagioni al Brigton ha collezionato 71 presenze e due reti.