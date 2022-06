Calciomercato Roma, rottura con Zaniolo e sostituto trovato

Calciomercato Roma, con Zaniolo è muro contro muro e Pinto ha già trovato il sostituto. La situazione attorno all’attaccante

Muro contro muro ormai. La situazione attorno a Zaniolo sembra decisa. Soprattutto per quello che la Gazzetta dello Sport ha riportato questa mattina. La Roma infatti sarebbe delusa dal comportamento del giocatore. Nessuna gratitudine da parte dello stesso nei confronti di una società che lo ha aspettato, coccolato, e rimesso in sesto dopo due infortuni gravissimi. Le uscite di Nicolò, soprattutto quell’intervista rilasciata a SportWeek, non sono piaciute dentro Trigoria. “Troppe parole e poca gratitudine” spiega il quotidiano rosa in edicola questa mattina.

Poi la società ritiene che l’entourage eserciti troppa pressione. Ecco perché la Roma ha deciso, visto il contratto comunque in scadenza nel 2024, e che quindi non c’è fretta, che il rinnovo si farà più avanti, qualora lo stesso dovesse rimanere in giallorosso in questa sessione di mercato. Una situazione che comunque appare esplosiva, con la Juve che avanza nella trattativa, e con Mourinho che avrebbe dato il via libera anche ad accettare una contropartita tecnica che sarebbe stata individuata in Arthur.

Calciomercato Roma, sostituto trovato

In questo contesto, sempre secondo la Gazzetta, c’è anche la “pressione” di Mourinho che, in un modo o nell’altro, vorrebbe sapere quale sarà il futuro di Nicolò prima della ripresa degli allenamenti a Trigoria. E non solo. Pinto avrebbe già scelto il sostituto di Nicolò: il gm portoghese ha già l’accordo da tempo con Solbakken del Bodo, e continua a trattare Guedes del Valencia di Gattuso, un pallino giallorosso da diverso tempo.

Infine, nel mirino ci sarebbe anche Domenico Berardi del Sassuolo, che piace anche da diverso tempo e che potrebbe lasciare i neroverdi in questa sessione di mercato. La situazione, attorno a Zaniolo insomma, diventa sempre più chiara.