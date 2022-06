Calciomercato Roma, 6 milioni per il doppio addio in Serie A

La Roma potrebbe concludere nella giornata di oggi il doppio affare in cui cederebbe due esuberi in questa finestra estiva di calciomercato

Tiago Pinto continua a lavorare per le cessioni e due potrebbero essere molto vicine. Il general manager della Roma, infatti, ha in programma di vendere diversi calciatori che con Mourinho non hanno avuto spazio, oppure lo hanno perso. Uno di questi è sicuramente Jordan Veretout, che lo scorso anno ha dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti del campionato. Quest’anno, però, la sua carriera ha assistito a una vera e propria parabola discendente, avendo perso progressivamente sempre più posto. Il francese, infatti, è finito con il passare delle settimane ai margini delle gerarchie di Mou, finendo poi sulla lista dei cedibili . Una sua partenza prima del 1° luglio, permetterebbe a Pinto di monetizzare e di alleggerire leggermente il bilancio di questa stagione.

Oltre al numero 17, ci sono altri ragazzi pronti ad abbandonare Trigoria in vista della prossima stagione. Alcuni erano già in prestito, mentre altri stanno aspettando di conoscere la loro nuova destinazione. Nel secondo gruppo rientrano a pieno titolo calciatori come Diawara e Darboe. I due centrocampisti non hanno mai fatto parte dei piani dell’allenatore e ora sono destinati a lasciare la Capitale a titolo definitivo. Del primo gruppo, invece, fa parte Justin Kluivert che ha giocato in prestito al Nizza. Il club francese non ha raggiunto tutti gli obiettivi per far diventare il diritto di riscatto in obbligo, ma nonostante ciò vorrebbe l’olandese. Il problema è che i rossoneri non vogliono versare nelle casse della Roma i 15 milioni pattuiti la scorsa estate.

Calciomercato Roma, la Cremonese prepara il doppio assalto

Oltre all’ex Ajax in prestito la Roma ha dato tra i tanti anche Riccardo Calafiori e Tommaso Milanese. Il primo al Genoa non ha trovato molto spazio, mentre il secondo ha giocato quasi tutte le partite con l’Alessandria. Secondo quanto ripota La Gazzetta dello Sport, la Cremonese è interessata a entrambi i giovani giallorossi e nella giornata di oggi i grigiorossi potrebbero incontrare Pinto. Sul tavolo c’è una doppia offerta di 3 milioni. L’affare, quindi è di 6 milioni totali per i due talenti, che il club lombardo ha cercato di prendere in prestito, ma il gm della Roma ha spinto per la cessione a titolo definitivo.