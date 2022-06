Calciomercato Roma, addio con l’offerta giusta: resta in Serie A

Tiago Pinto ha deciso che il calciatore può lasciare la Roma in questa finestra di calciomercato, ma solo al una cifra adeguata

Nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi un’altra cessione per Tiago Pinto. Il general manager della Roma oggi dovrebbe incontrare un club di Serie A per valutare la doppia cessione e intanto ne prepara un altra per questo calciomercato. Uno degli obiettivi del general manager è quello di vendere più esuberi possibili in modo da racimolare un tesoretto che potrebbe essere utilizzato per muoversi al meglio nelle trattative. Vendere calciatori, però, non darebbe solo questo risultato. Cedendo quelli che non fanno parte dei piani di Mourinho si liberano posti preziosi per i nuovi innesti, che non troverebbero reparti congestionati. Oltre a questo, poi, ci sarebbero fondi per gli ingaggi disponibili che potrebbero essere utilizzati per attirare questi nuovi giocatori.

In rosa ci sono diversi romanisti che non fanno parte dei disegni dello Special One. Amadou Diawara ed Ebrima Darboe, ad esempio, sono due che a centrocampo quest’anno non sono mai scesi in campo, o solo per pochi minuti. Oltre a loro, c’è anche Jordan Veretout, scivolato ai margini delle gerarchie con il passare delle settimane. In attacco, un calciatore che è servito un po’ da jolly a Mou e che potrebbe partire in estate è Stephan El Shaarawy. L’ex Sghanghai Shenhua, infatti, è stato utilizzato principalmente come sostituto da parte del tecnico portoghese. Sono state 27 le gare a cui ha partecipato, di cui la maggior parte cominciate dalla panchina.

Calciomercato Roma, El Shaarawy può partire con la giusta offerta

Nonostante l’impiego anomalo come esterno nel centrocampo a cinque, il numero 92 ha attirato l’attenzione di alcune squadre in Serie A. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha intenzione di prendere l’esterno per migliorare il proprio attacco. Jose Callejon, infatti, è vicino all’addio dopo che il suo contratto di due anni è prossimo alla scadenza. Italiano, tecnico della Viola, ha messo nel mirino Stephan e potrebbe tentare un assalto. Tiago Pinto, però, lascerebbe partire l’ex Milan solamente in caso venisse presentata un’offerta che rispecchia le richieste del gm.