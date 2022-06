Calciomercato Roma, accordo trovato e Pinto tradito

Il general manager della Roma ha perso uno dei suoi obiettivi di calciomercato con il club che ha superato i giallorossi in questi giorni

Sembrava uno di quei giocatori pronti a diventare un rinforzo della Roma per la prossima stagione e invece Pinto è stato tradito. Il general manager sperava di dare a Mourinho il colpo che chiedeva da diverso tempo, mentre ora il general manager dovrà virare su nuovi profili. Nella prossima annata José vuole avere qualche profilo in più per rendere la rosa più completa. In questa stagione, infatti, lo Special One si è dovuto adattare in diversi reparti. Il primo è stato il centrocampo, dove nella scorsa estate ah chiesto un regista, mai arrivato. Il portoghese, infatti desiderava avere qualcuno in grado di impostare da dietro e di dettare ritmi e tempi di gioco.

Purtroppo per lui, però, non è arrivato nessuno degli obiettivi richiesti a Tiago Pinto e nella stagione appena conclusa si è dovuto adattare schierando Bryan Cristante, Sergio Oliveira e Henrikh Mkhitaryan. Quest’ultimo, poi, di lavoro fa il trequartista, ma con il portoghese si è riscoperto anche regista davanti al difesa. Nonostante i tre abbiano svolto il lavoro al meglio, nessuno è un regista di ruolo e per questo lo Special One ha chiesto e ottenuto l’arrivo di Nemanja Matic. Il gigante serbo è arrivato proprio per coprire il buco a centrocampo del portoghese. Un altro ruolo dove si è adattato è la fascia sinistra dove Vina non ha avuto i livelli sperati. Proprio sulla fascia sinistra, Mourinho ha scoperto Nicola Zalewski, uno dei migliori talenti della Roma. Questi due reparti andranno rinforzati con degli innesti, così come l’attacco, in cui Pinto è stato molto vicino ad avere l’accordo con un obiettivo di calciomercato.

Calciomercato Roma, ha l’accordo con il club: Pinto tradito

Si tratta di Ola Solbakken, il talentino norvegese che si è messo in mostra in Conference League con il Bodo/Glimt. Il ventitreenne sembrava molto vicino alla Roma, ma negli ultimi giorni c’è stato un dietrofront. Secondo quanto riporta huttiyet.com.tr, il Galatasaray ha soffiato il colpo alla Roma trovando l’accordo con Solbakken. Il club turco ha presentato una proposta all’agente del giocatore che ha apprezzato. Inoltre, il club di Istanbul non ha alcuna intenzione di attendere i 6 mesi per prendere il giocatoer a zero e potrbbe presentare un’offerta di circa 700.000 euro.