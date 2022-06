Calciomercato Roma, il futuro di Nicolò Zaniolo continua a rubare la scena in casa giallorossa. Spunta il piano anti Juve, ecco il nuovo inserimento.

Fari accesi ancora una volta sul futuro del numero 22 della Roma, Nicolò Zaniolo. Il match winner della finale della Conference League continua ad infiammare il calciomercato estivo. Spunta una nuova pista che può ridisegnare il suo futuro in questa finestra di trattative estive, ecco il piano anti Juventus che può rimescolare le carte in tavola. Ecco il nuovo scenario, spunta una super big europea sulle sue tracce, con un maxi intreccio in attacco che può mandare KO la squadra bianconera.

Regna la calma apparente in casa giallorossa in ottica calciomercato estivo. Ancora attesa per due colpi che sembrano vicinissimi per la prossima stagione: Celik sulla corsia di destra e Frattesi a rafforzare il centrocampo giallorosso. Permangono distanze da limare per Tiago Pinto, a suon di milioni ed accordi con i club interessati. I riflettori, anche in questa sessione estiva di trattative, restano sempre accesi sul futuro di Nicolò Zaniolo. Il fantasista offensivo non sembra aver trovato ancora la quadra per raggiungere il rinnovo contrattuale in casa Roma. L’accordo con i giallorossi è fino al giugno del 2024, diversi club continuano ad alzare il pressing per aggiudicarselo questa estate, in prima fila sempre la Juventus.

Calciomercato Roma, stallo Zaniolo: il piano anti Juve

A fronte di un immobilismo quasi generale tra i top club della Serie A, c’è in Premier League un Liverpool scatenato. I Reds -usciti sconfitti dalla finale della Champions League- hanno acquistato la stella del Benfica, Darwin Nunez, per un cifra mostruosa. Ora, secondo quanto raccontato dal sito Express.co.uk, gli occhi di Jurgen Klopp si sono posati anche su Nicolò Zaniolo. Il tecnico del Liverpool però sa bene che in questa sessione estiva il club non avrà la possibilità di adeguarsi alla richiesta di Tiago Pinto: si parla di almeno 50 milioni di euro. Ma il piano del tecnico ex Borussia Dortmund si va delineando con un intreccio che coinvolge l’ex Roma, Momo Salah. Se la stella egiziana dovesse lasciare Anfield il prossimo anno i Reds si fionderebbero su Zaniolo per colmare il vuoto.