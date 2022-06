Calciomercato Roma, assalto rossonero dopo la firma

Una nuova contendente si è messa sulla strada tra la Roma e l’obiettivo di calciomercato. L’affare potrebbe farsi più difficile

Pinto stai attento perché c’è una nuova contendente in pista. Il general manager della Roma ha messo nel mirino diversi giocatori che potrebbero migliorare la rosa in questa finestra di calciomercato. Mourinho, infatti, vuole continuare con il progetto di rinforzamento organizzato dai Friedkin ancor prima della fine del campionato. Dan e Ryan, infatti, hanno messo in chiaro che a luglio ci sarebbe stata una vera e propria rivoluzione della rosa, con diversi colpi per migliorare la squadra. Il primo su tutti è stato quello di Nemanja Matic, gigante serbo arrivato a parametro zero. Il primo acquisto è stato molto importante soprattutto perché non è arrivato grazie a un esborso di soldi. Anzi, per portarlo nella Capitale i Friedkin non hanno speso un euro per il cartellino.

L’ex Manchester United arriva per migliorare il centrocampo di José che ha chiesto da tempo un regista in grado di gestire i ritmi e i tempi di gioco davanti la difesa. La scorsa estate, infatti, nel mirino c’era Granit Xhaka, mediano dell’Arsenal che però ha deciso di rimanere a Londra. Visto che Matic non è un calciatore veloce, il tecnico portoghese vorrebbe avere qualcuno di dinamico al suo fianco e per questo ha dato mandato a Pinto di cercare qualcuno che possa donare rapidità al reparto. I profili più caldi sono due: quello di Davide Frattesi e quello di Houssem Aouar.

Calciomercato Roma, anche il Nizza vuole Aouar

La situazione del centrocampista francese è quella più complicata visto che con il Lione la distanza sembra ancora tanta. Secondo quanto riporta Nice-Matin, poi, non c’è solo la Roma sul calciatore. In questi giorni si è inserito nella corsa anche il Nizza che ha cambiato recentemente allenatore. Lucien Favre è arrivato al timone del club rossonero e per migliorare la linea mediana ha messo gli occhi su Aouar. Un nuovo ostacolo, quindi, per l’arrivo del ventiquattrenne, che ha attirato l’attenzione di molte squadre grazie alle sue qualità.