Calciomercato Roma, Mourinho scende in campo per Dybala

Calciomercato Roma, non tramonta il sogno Paulo Dybala in casa giallorossa. Mourinho scende direttamente in campo, ecco il gesto dello Special One

Josè Mourinho è pronto a ritrovare la Roma il 5 luglio a Trigoria. Sono giorni di apparente immobilità sul fronte del calciomercato, con Pinto ad ultimare una doppia trattativa in entrata. Mentre siamo ai dettagli per l’affare Celik sulla corsia di, al pari di Frattesi a centrocampo, rispunta la suggestione che porta a Paulo Dybala. L’attaccante argentino è libero a parametro zero dalla Juventus e tutto lasciava pensare ad un suo approdo in casa Inter. La trattativa con Marotta però vive una fase di stallo, rispunta l’ipotesi Roma nel futuro della Joya. Ecco cosa ha fatto Mourinho per cercare di convincerlo a sposare il progetto giallorosso.

Se il sogno Cristiano Ronaldo aveva scatenato il tam-tam mediatico dei tifosi giallorossi e non, il caso Dybala continua a tenere banco in Serie A. La punta argentina è libera a parametro zero dalla Juventus e nelle scorse settimane sembrava tutto pronto per l’approdo all’Inter di Simone Inzaghi. Marotta invece ha deciso di dare priorità all’operazione che ha riportato Lukaku a vestire la maglia nerazzurra. Ora, secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, è Josè Mourinho stesso a scendere in campo per strappare il sì della Joya.

Calciomercato Roma, Mou scende in campo per Dybala: il gesto dello Special One

Nell’articolo a firma Gianluca Piacentina si sottolinea come sia sceso in campo direttamente lo Special One. Josè Mourinho ha contattato in prima persona la punta argentina, per convincerlo che la Roma fosse la pista migliore per il suo futuro. La punta, ormai ex Juventus, avrebbe dato priorità all’Inter ma la firma ancora non arriva in casa nerazzurra. Lo stallo venuto a crearsi può facilitare un nuovo inserimento della Roma, Josè Mourinho sa quanto il colpo Dybala potrebbe alzare l’asticella della rosa giallorossa e permettere allo Special One di tentare di risalire al vertica anche nel campionato italiano.