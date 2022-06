Calciomercato Roma, l’esubero dice sì alla cessione

L’esubero della Roma ha deciso di accettare la destinazione in Italia e abbandonare Trigoria in questa finestra di calciomercato estivo

Tiago Pinto può registrare una cessione in questa finestra di calciomercato estivo. Il general manager in queste ore ha appreso della decisione di uno degli esuberi presenti in rosa di lasciare la società per rimanere in Italia. In rosa ci sono diversi giocatori che sono pronti a lasciare la squadra visto che non fanno parte dei piani di José Mourinho. Il tecnico, infatti, ha usato la maggior parte dei panchinari in una partita, quella di andata dei gironi contro il Bodo/Glimt. In quell’occasione i giallorossi hanno incassato la peggior sconfitta della stagione, un 6-1 che ha dato il via al cambio di mentalità.

L’unico titolare sceso dal primo minuto in quell’occasione era Rui Patricio. Il portiere portoghese, poi, si è dimostrato uno dei migliori in tutto il campionato con ben 15 clean sheet totalizzati in 38 partite. Tutti gli altri, invece, o hanno lasciato la Capitale oppure sono stati ceduti in prestito per poi essere tornati in questi giorni. A Trigoira, pronti con le valigie ci sono già Amadou Diawara ed Ebrima Darboe, che a gennaio non hanno trovato una giusta destinazione. I due non hanno mai fatto parte dei piani dello Special One e per questo motivo dovrebbero partire nelle prossime settimane. Sempre a centrocampo ci sono diversi profili pronti a lasciare la città. Il più importante è Jordan Veretout, che è scivolato nelle gerarchie nelle ultime settimane.

Calciomercato Roma, Villar ha accettato la cessione in prestito

Sempre nella linea mediana c’è anche Gonzalo Villar, che ha fatto ritorno dal Getafe dopo il prestito di sei mesi. Il calciatore ex Elche è in vendita e, secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, potrebbe rimanere in Italia. Lo spagnolo, infatti, ha accettato l’idea di trasferirsi in un altro club di Serie A che sta cercando interpreti di qualità per migliorare il centrocampo. Si tratta della Sampdoria di Giampaolo, che vorrebbe prendere il ventiquattrenne per donare al tecnico il centrocampo tecnico che chiede. Pinto, però, vuole aspettare offerte migliori. Se questa fosse l’unica nei prossimi giorni potrebbe essere accettata.