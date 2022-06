Calciomercato Roma, Conte esagera: 29 milioni e restano gli scarti

L’allenatore del Tottenham ha intenzione di prendere due obiettivi della Roma per questa finestra estiva di calciomercato

Tiago Pinto deve stare attento e velocizzare le sue mosse altrimenti rimarrà con un pugno di mosche. In Europa, infatti, ci sono diversi club pronti a mettere le mani su diversi obiettivi di calciomercato della Roma in vista della prossima stagione. Per l’annata 2022/2023 i giallorossi hanno intenzione di migliorare i risultati di quella appena conclusa. Il sesto posto conquistato e la Conference League vinta sono le basi su cui costruire la squadra del futuro e i conseguenti traguardi. I Firedkin hanno intenzione di alzare l’asticella e per questo hanno deciso di seguire le indicazioni di Mourinho e investire per portare nella Capitale i migliori talenti per il gioco del portoghese.

Il primo ruolo da migliorare per José era il centrocampo per cui Pinto ha ingaggiato Nemanja Matic. Il trentatreenne arriva a parametro zero dal Manchester United per dare qualità e ritmo alla manovra romanista. Il serbo, infatti, è stato preso per gestire i palloni davanti la difesa giallorossa e per dettare i tempi di gioco. Oltre a lui, poi Mourinho vorrebbe avere un centrale mancino in modo da poter giocare anche con l’altro piede quando la palla è in difesa. Fino ad ora, infatti, tutti i difensori presenti in rosa sono di piede destro. Nessuno tra Mancini, Smalling, Ibanez e Kumbulla può giocare con l’altro piede e per questo vuole intervenire con un colpo che possa migliorare il reparto.

Calciomercato Roma, Conte vuole Lenglet e Hincapié: Pinto alla finestra

Proprio per accontentare le richieste dello Special One, Tiago Pinto si è mosso per portare nella Capitale un nuovo difensore. I profili più caldi per ora sono Senesi, Hincapié e Lenglet. Questi ultimi due sono finiti nel mirino del Tottenham. Secondo quanto riporta fichajes.net, infatti, il secondo che gioca con il Bayer Leverkusen è al centro di una maxi offerta da parte degli Spurs con Conte che è pronto a spendere 29 milioni per prenderlo. Il terzo, invece, secondo Marca ha detto sì al progetto del club londinese con il tecnico italiano che si sarebbe assicurato due talenti per migliorare la difesa. A Pinto non resta che scrutare bene gli ultimi profili rimasti, con il Tottenham che dovrebbe far partire necessariamente qualche centrale.