Calciomercato Roma, vacanze extra per l’addio: Pinto aspetta i saldi

La Roma ha ottenuto un assist per il colpo da 40 milioni che Mourinho vuole fare in questa finestra di calciomercato estivo

Tiago Pinto può finalmente esultare perché è arrivato un assist molto prezioso per uno degli obiettivi. La Roma sta cercando di prendere diversi profili di livello in questa finestra di calciomercato, ma la strada è piena di ostacoli. Dalle concorrenti fino alle richieste di giocatori e club, prendere un calciatore è molto difficile e per questo ogni aiuto o assist è fondamentale. Proprio per questo Pinto può essere contento perché ne ha ricevuto uno d’oro per il colpo da 30 milioni che vorrebbe fare per Mourinho. Il tecnico portoghese ha intenzione di migliorare la squadra andando a colmare le lacune individuate lo scorso anno e alcune riguardano anche l’attacco.

Tammy Abraham è stato uno dei calciatori migliori in questa stagione con ben 27 reti segnate in tutte le competizioni. Il suo peso in campo è stato veramente senza eguali, diventando anche il primo inglese a segnare ben 17 reti in Serie A. Un record importante per l’ex Chelsea che non è mai stato sotto esame. Ad esserlo sono state le sue alternative. Si tratta di Eldor Shomurodov e Felix Afena-Gyan, che sono finiti fuori dalle gerarchie del tecnico portoghese per diversi motivi. Il primo, arrivato per 20 milioni dal Genoa, non ha mai convinto l’allenatore che lo ha utilizzato con il contagocce. Ora, però, la società vuole continuare con lui proprio per il prezzo speso la scorsa estate. Il secondo, invece, ha mostrato buone qualità, ma purtroppo è ancora acerbo per poter sostituire Abraham. Per questo motivo, Mou si è rivolto al mercato.

Calciomercato Roma, il Valencia da a Guedes altri giorni di vacanza per cercare una squadra

Viste le intenzioni di Mourinho, Pinto ha messo nel mirino Gonçalo Guedes. L’attaccante del Valencia piace molto al tecnico che lo vorrebbe per aumentare l’apporto di gol nel reparto offensivo, tenuto sulle spalle da Abraham. L’affare sembrava difficile, però, perché il Valencia chiedeva una cifra elevata. Secondo quanto riporta Marca, però, il club spagnolo ha deciso di lasciar andare l’attaccante portoghese. I bianconeri, infatti, hanno dato all’ex PSG altri giorni di vacanza in cui potrà cercarsi un nuovo club.