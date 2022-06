Calciomercato Roma, affare fatto per 12 milioni: incontro decisivo

Il general manager della Roma ha trovato l’accordo verbale con il club interessato all’esubero in questa finestra di calciomercato

Tiago Pinto è vicino a finalizzare un’altra cessione in questa finestra di calciomercato. Il general manager della Roma sta lavorando per sfoltire la rosa a disposizione di José Mourinho che ha diversi esuberi. Sono molti i giocatori, infatti, che non rientrano nei piani dello Special One che vorrebbe poter lavorare con giocatori in grado di adattarsi alle sue idee di gioco. Soprattutto, il tecnico portoghese, gradirebbe avere dei calciatori in grado di seguirlo sul piano comportamentale, aspetto su cui ha lavorato tanto in questa prima stagione in giallorosso. Dopo il suo arrivo a Trigoria, infatti, il cambiamento di mentalità è stato palese con i calciatori che hanno mostrato molta più voglia di lottare.

Sul piano tattico, invece, lo Special One potrebbe volere qualche cambiamento in più. La difesa a tre utilizzata per la maggior parte della stagione, infatti, non è lo schieramento che piace di più al tecnico. Il portoghese, infatti, preferisce giocare con il suo classico 4-2-3-1, di cui è uno dei massimi interpreti. Anche con l’idea ipotetica di poter tornare a questa formazione, Mourinho ha dato delle indicazioni precise a Pinto, che si sta muovendo sul mercato per accontentare il tecnico. Prima degli acquisti, però, c’è bisogno di cedere qualche giocatore che non fa parte dei piani dello Special One. Uno di questi è Justin Kluivert, attaccante in uscita dei giallorossi, che già lo scorso anno è stato in prestito al Nizza.

Calciomercato Roma, c’è l’accordo: affare da 12 milioni

L’olandese ha diverse richieste in Francia, con il Marsiglia alla finestra per cercare di prendere l’olandese. Come riporta l’account Twitter Kobi_OM, gli agenti del giocatore sono a Marsiglia per un trasferimento. Il club francese e la Roma, poi, hanno un accordo verbale per 12 milioni e per questo motivo Tiago Pinto ha dato il via libera a Kluivert per trattare con la squadra transalpina. Il general manager, quindi, potrebbe incassare la cifra nei prossimi giorni, in modo tale da iniziare nel migliore dei modi il calciomercato.