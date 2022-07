Calciomercato Roma, assist Villar per il ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, conferme per l’interesse in Serie A: serve l’effetto domino per poter piazzare l’esubero. E potrebbe essere il ritorno di fiamma

Ci sono diversi elementi in casa Roma che non rientrano nei piani di José Mourinho e che il gm Tiago Pinto vuole cedere. Uno di questi è Gonzalo Villar, il centrocampista spagnolo, tornato dal prestito in Liga che, però, a Trigoria, non ci starà per molto tempo. Sono diverse le squadre che hanno messo gli occhi sul mediano che è stato lanciato da Fonseca: Il Monza, intanto, ma anche il Marsiglia. Nelle ultime ore poi, secondo quanto riportato da TeleRadioStereo, ci sono conferme su un possibile pensiero del Bologna.

Sì, la squadra di Mihajlovic, che si è ritrovata oggi, ha comunque bisogno di cedere qualcuno in mezzo per fare spazio a Villar. E andando a spulciare quelli che sono anche stati i nomi accostati ai giallorossi, che al momento sono in Emilia, magari le due società potrebbe pensare a un affare congiunto che possa far felici tutti.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma

Insomma, ci potrebbe essere anche un ritorno di fiamma per Schouten o Svanberg, due centrocampisti che sono stati accostati alla Roma nei mesi scorsi e mai usciti dai radar, a quanto pare, di Tiago Pinto. Certo, i loro profili non sono mai circolati con insistenza dopo un primo periodo, ma questo interesse bolognese per Villar potrebbe pure cambiare le carte in tavola. Magari in uno scambio, il Bologna, li potrebbe inserire, anche se siamo certi che la società vorrebbe sicuramente guadagnarci qualcosa da queste possibili cessioni e anche le valutazioni di mercato sono diverse.

In ogni caso, potrebbe diventare un’idea questa, per andare a completare il reparto mediano di Mourinho, a pochi giorni dal ritiro che partirà ufficialmente il prossimo 5 luglio.