Calciomercato Roma, è già in città: la conferma diretta ai tifosi

Uno degli obiettivi della Roma è in città e i tifosi sognano il suo arrivo in giallorosso in queste settimane di inizio calciomercato

Stamattina c’è stato il gong ufficiale alla sessione di calciomercato italiano con tutti i dirigenti sportivi che si sono riuniti a Rimini per l’evento di inaugurazione. Vista la presenza di tanti uomini mercato in Emilia-Romagna, Tiago Pinto ha incontrato qualche direttore sportivo o amministratore delegato per preparare il quarto colpo della lunga estate giallorossa. In queste settimane il gm giallorosso ha già ufficializzato due colpi con l’ultimo fresco di giornata. Stamattina, infatti, è atterrato a Fiumicino Mile Svilar, portiere classe 1999 in arrivo dal Benfica. Il serbo si è liberato a parametro zero e Mourinho, che lo ha affrontato appena diciottenne, ha deciso di prenderlo per sostituire Fuzato.

Il portiere brasiliano, infatti, è diventato un nuovo calciatore dell’UD Ibiza e al suo posto è arrivato il serbo. Oltre a lui, poi qualche settimana fa è stato ufficializzato un suo connazionale, il trentatreenne Nemanja Matic. Ruolo centrocampista, ha giocato tutta la sua carriera come regista, un ruolo che piace molto al tecnico portoghese. Per questo motivo Pinto lo ha preso a zero, visto che il suo contratto con il Manchester United era in scadenza. Infine, oltre a questi due, c’è un altro acquisto che la Roma è molto vicina a completare. Si tratta di Zeki Celik. Il terzino destro è molto vicino a firmare per la Roma visto che il club ha trovato l’accordo sia con il turco che con il Lille. Il club francese, poi, ha anche acquistato il sostituto del venticinquenne.

Calciomercato Roma, il giocatore è in città e conferma direttamente ai tifosi

Un altro profilo che la Roma sta trattando in questi giorni è quello di Davide Frattesi. Il mediano del Sassuolo, dopo le tante dichiarazioni al miele, è pronto a tornare in giallorosso dopo diversi anni lontano dalla Capitale. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, proprio questa mattina, il talentino neroverde è stato avvistato in città vicino a Castel Sant’Angelo, dove ha risposto ad alcuni tifosi. Questi, infatti, hanno chiesto se fosse rimasto e lui ha annuito sorridendo. Un indizio, quindi, sull’andamento delle trattative, che i tifosi sperano di avere presto.