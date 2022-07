Calciomercato Roma, Pinto insiste: l’esito del nuovo incontro

Il club sta continuando a chiedere di più alla Roma per lasciar partire l’obiettivo di calciomercato che Pinto vuole nella Capitale

Ieri sera c’è stato il gong per l’inizio ufficiale del calciomercato con tutti gli uomini mercato, compreso Pinto per la Roma, presenti a Rimini. Nella cittadina romagnola si è tenuta l’inaugurazione della nuova finestra estiva delle trattative che servono per preparare la prossima stagione. Nei piani di Mourinho e dei Friedkin c’è quello di alzare l’asticella degli obiettivi. La Conference League vinta e il sesto posto conquistato nella scorsa annata, terminata poco più di un mese fa, sono le basi su cui costruire la prossima Roma. José ha dato delle indicazioni precise a Tiago Pinto su quali profili prendere per migliorare la squadra e il primo desiderio è stato esaudito.

Qualche settimana fa, infatti, è stato annunciato Nemanja Matic, centrocampista serbo che compirà trentaquattro anni il primo agosto. Matic arriva a parametro zero dal Manchester United, dove è approdato proprio grazie allo Special One. Il portoghese, infatti, aveva già allenato il regista al Chelsea, dove lo ha acquistato dal Benfica, e ha deciso di riprenderselo anche nella Capitale. Le sue qualità saranno sicuramente utili per aiutare la manovra giallorossa a cui serviva qualcuno con le sue capacità. Visto il fisico imponente e anche l’età avanzata, Nemanja non è di certo un velocista. Per questo motivo, Mourinho ha chiesto a Pinto di prendere un centrocampista rapido e così il gm ha bussato alla porta del Sassuolo. Con i neroverdi gioca Davide Frattesi, centrocampista di ventidue anni, che ha giocato molto bene in Serie A.

Calciomercato Roma, c’è distanza: trattativa a rilento

La trattativa sembrava procedere a gonfie vele fino a che Gianluca Di Marzio non ha dato un importante aggiornamento. Secondo l’esperto di calciomercato, l’affare ha subito una frenata e sta continuando a rilento. Stamattina c’è stato un incontro tra Tiago Pinto e Carnevali che hanno parlato proprio del centrocampista. Questo potrebbe partire solo se la Roma mettesse sul piatto più di 20 milioni più alcune contropartite tra cui Volpato.