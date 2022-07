Calciomercato Roma, ecco Svilar: è atterrato a Fiumicino – FOTO

Il portiere è atterrato a Fiumicino per diventare un nuovo calciatore della Roma in questa finestra di calciomercato estivo

La Roma è pronta ad abbracciare il seclondo colpo di questo calciomercato. Nel giorno dell’inizio ufficiale delle trattative, Tiago Pinto si sta preparando per accogliere il colui che dovrà andare a sostituire Daniel Fuzato. Il portiere brasiliano, infatti, è stato ceduto all’UD Ibiza dopo aver fatto praticamente sempre panchina nella sua parentesi romana. Ora, il general manager giallorosso ha preso il sostituto perfetto per il ventiquattrenne che non sarà più il secondo di Rui Patricio. Secondo acquisto, quindi, per il general manager portoghese che sta cercando di migliorare la squadra in vista della prossima stagione. Mourinho e i Friedkin, infatti, hanno deciso di alzare l’asticella degli obiettivi e per far questo ci sarà bisogno di investire al meglio nel mercato.

L’obiettivo principale è quello di andare a colmare tutte quelle lacune individuate dallo Special One all’interno della rosa. Il reparto più problematico è il centrocampo, dove il portoghese ha deciso di prendere a parametro zero Nemanja Matic. Serbo di trentatré anni, è arrivato dal Manchester United in scadenza di contratto. con lui Mourinho ha già lavorato sia ai Red Devils sia al Chelsea e conoscendeolo molto bene ha deciso di portarlo anche nella Capitale. Oltre a lui, poi, in questi giorni i tifosi aspettano l’arrivo di Zeki Celik, che sembra essere vicino a diventare il prossimo terzino destro della Roma. Il turco dovrebbe essere il vice-Karsdorp, che quest’anno non ha avuto una buona concorrenza.

Calciomercato Roma, Svilar è atterrato a Fiumicino

Intanto, mentre tutti stanno aspettando l’arrivo dell’esterno difensivo del Lille, a Fiumicino è atterrato Mile Svilar, il secondo colpo di Pinto per questo calciomercato. Il portiere serbo arriva dal Benfica in scadenza di contratto ed è subito pronto a diventare un giocatore giallorosso. Il ventiduenne, che ne compirà ventitré a fine agosto, ha già svolto le visite mediche nei mesi scorsi e per questo, dopo lo sbarco nella Capitale non dovrebbe esserci la classica tappa a Villa Stuart. Controlli fisici a cui, invece, si è sottoposto Matic.