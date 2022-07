Calciomercato Roma, 25 milioni per bruciare Milan e Psg: offerto a Pinto

Il general manager della Roma ha deciso di cambiare le carte in tavola mettendo nel mirino di questo calciomercato il talentino

Il calciomercato è un momento in cui tutto è in divenire. Le trattative che sembravano destinate a fallire possono cambiare rotta di punto in bianco e chiudersi in poco tempo. Allo stesso modo quelle più vicine alla stretta di mano possono naufragare in un batti baleno. E una deviazione repentina l’ha avuto anche il calciomercato della Roma, con Tiago Pinto che ha deciso di mischiare un po’ il mazzo. Le recenti trattative, infatti, stanno procedendo a gonfie vele, anche se ancora non si arriva alla fatidica fumata bianca. Per questo motivo il general manager ha cominciato a guardarsi intorno e ha puntato un talentino che è finito nel mirino anche del Milan e del Paris Saint-Germain.

L’affare per cui il general manager dell’area sportiva giallorossa sta lavorando di più è quello per Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo piace molto alla Roma, come a lui piacerebbe tornare nella Capitale. Entrambe le parti lo sanno e per questo motivo stanno trattando per cercare di trovare un accordo. Le richieste dei neroverdi, però, sono ancora distanti da ciò che offre la Roma, sia in termini di cash che di contropartite. Visto che il mercato è ufficialmente cominciato e il 12 luglio comincia il ritiro giallorosso in Portogallo, Pinto ha deciso di cercare anche un’alternativa. Il centrocampo è dalla scorsa stagione un reparto delicato e ottenere nuovi rinforzi oltre Matic è una priorità.

Calciomercato Roma, idea brasiliana da 25 milioni: sfida a Milan e Psg

Per questo motivo, secondo Il Romanista, Pinto ha messo da tempo gli occhi su Danilo del Palmeiras, centrocampista di 21 anni con il contratto in scadenza nel 2026. Il brasiliano è un vero e proprio talento del campionato verdeoro e conta già centocinquanta presenze nella massima serie. Su di lui, però, ci sono anche Milan e Paris Saint-Germain interessate. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni e l’assist potrebbe arrivare da Ibanez, visto che i due hanno lo stesso agente.